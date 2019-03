Ny kvinne knyttes til Clinton

WASHINGTON (VG) Enda en angivelig Clinton-elskerinne ble avslørt av TV-kanalen NBC i går kveld. Damen heter Sheila Lawrence, enken etter tidligere Sveits-ambassadør Larry Lawrence.

Lawrence var for få uker siden på alle førstesidene i USA, i forbindelse med en annen skandale: Hans kiste ble gravd opp og fjernet fra æreskirkegården Arlington fordi Larry Lawrence hadde bløffet om krigsmeritter.

Den nye affæren er et nytt bevis på at denne saken ikke vil gi Clinton fred med det første.

Washington Post meldte i går at Clinton for første gang har innrømmet en affære. Det gjelder Gennifer Flowers, som i Clintons valgkamp i 1992 sa at hun hadde vært hans elskerinne i 12 år.

Clinton blånektet den gang. Men under ed, i det rettslige avhøret med Paula Jones-advokatene sist lørdag, innrømmet Clinton at hun var hans elsker - ikke i 12 år, men ved ett enkelt tilfelle.

23.01.98 03:47 Oppdatert: 25.02.03 13:15