NYANKOMNE: Afghanske Farid (43) og Shakila (37) Ansari er glade for at barna Adrina (7 md.) og Asita (2) kan vokse opp i et land med gode muligheter. Rundt dem raser asyldebatten i Tyskland. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Hard asyldebatt utfordrer tysk gjestfrihet

Publisert: 30.06.18 11:46

UTENRIKS 2018-06-30T09:46:56Z

MÜNCHEN (VG) Tysklands «velkommenkultur» overfor flyktninger er i endring, mener migrasjonsspesialist. Det til tross for at tallet på nyankomne er kun en brøkdel av det det var for noen år siden.

Afghanske Farid (43) – og Shakila (37) Ansari kom til München for tre år siden, da flyktningkrisen var på sitt verste, og over 900.000 mennesker søkte asyl i Tyskland. Nå er situasjonen en ganske annen, både for dem og for Tyskland.

Ekteparet lever et sikkert og godt liv på et mottakshjem, og Tyskland har hatt en nedgang på asylsøkere til kun 195.000 i fjor.

– Tyskland er rent og rolig, og folk her er hyggelige, forteller Farid Ansari til VG på nylært tysk.

Ansari er uvitende om at det akkurat nå i hans nye hjemland raser en debatt om nettopp asylsøkere som ham.

«Integreringsmesse»

Asylpolitikk har blitt et så brennhett tema i tysk toppolitikk, at innenriksminister Horst Seehofer (CSU) truer med å velte Angela Merkels regjering, hvis hun ikke avviser flere migranter ved grensen.

VG møter det afghanske ekteparet på en såkalt «integreringsmesse» i München-bydelen Milbertshofen. Paret er blant veldig få innvandrere som peker seg ut blant flere hundre hvite, engasjerte tyskere på messen.

Utstillerne viser frem ulike kultur – helse og utdanningstilbud, ispedd pappbiter med illustrasjoner av eple, bukse og hund, for å promotere språkundervising. De jobber iherdig med å være en motvekt til de siste dagers storm av negative utsagn om integreringssituasjonen i Tyskland.

PSSST! To ukers frist Innenriksminister Horst Seehofer har gitt forbundskansler Angela Merkel frist til første uken i juli, til å legge frem en felles asylpolitisk løsning for hele Europa. Hvis ikke vil Seehofer starte avvisningen av asylsøkere ved den tyske grensen umiddelbart.

Nedgang i kriminalitet

«Kriminaliteten har økt i massevis» og «Vi vil ikke at det som skjer med innvandring I Europa skal skje med oss», tvitret USAs president Donald Trump denne uken.

Statistikk fra den tyske politietaten viser at Trump tar feil. Kriminaliteten i Tyskland er faktisk på sitt laveste nivå på 25 år.

Men signaleffekten av slike budskap er likevel enorm, sier en bekymret Willi Dräxler, migrasjonsspesialist ved seksjon for sosialt arbeid hos hjelpeorganisasjonen Caritas i München.

– Det at politikere deler verden inn i venner og fiender, opplever jeg at har endret «velkommenkulturen» som vi så for et par år siden. Nå er folk langt mer skeptiske, og det til tross for at det er langt færre som kommer, sier Dräxler til VG.

FAKTA: Nedgang i kriminalitet Ikke bare har antall tilfeller av kriminalitet i Tyskland i 2017 sunket med 5,1 prosent fra året før, men også voldsfrekvensen og tyveri har gått ned med henholdsvis 2,4 prosent og 11,8 prosent. Nedgangen i kriminelle handlinger utført av utlendinger var på 2,7 prosent, mens den for tyskere var 2,2 prosent. (Kilde: Det tyske politietaten)

Delstatsvalg gir tilspissing

Det kommende delstatsvalget i Bayern pekes på som grunnen til at den kristeligkonservative innenriksministeren Seehofer nå har lagt an en svært innvandringskritisk linje.

Hans parti, CSU, er forespeilet å tape stemmer til det innvandringsfiendtlige Alternativ for Tyskland (AfD). I takt med at valget nærmer seg, har Seehofer blitt stadig strengere i tonen når han snakker om migranter.

Presset på Seehofers parti merkes i Bayerns gater. Her henger AfDs valgplakater som med fete typer slår fast « Vi gjør det CSU lover!»

Bosituasjon truer integrering

Hos hjelpeorganisasjonen Caritas forteller migrasjonsspesialist Dräxler, som har 30 års arbeidserfaring innen feltet, at selv om integrering av mennesker fra andre kulturer ikke alltid er enkelt, er kriminalitet ikke et problem de støter på ofte.

– «Kriminaliteten» det snakkes om, er først og fremst en følelse folk har, basert på frykt, ikke fakta. Det er bare å se på statistikken. Den største utfordringen er å få til en god integrering, og bosituasjonen er et svakt punkt her i München. Mange ender opp med å bo i store leire sammen med sine landsmenn. Får de ikke jobb eller studietilbud, har de da null sjans til å integrere seg, og det er ingen god vei for hverken det tyske samfunnet eller enkeltpersoner, sier Dräxler til VG.

– God fremtid for barna

På messen i München er ekteparet Ansari et prakteksempel på godt integrerte flyktninger. VG intervjuer dem på tysk, som Farid har lært på språkkurs. I Afghanistan var han kjøpmann, og her i Tyskland er Farid nå innrullert i et praksisprogram hos supermarkedkjeden DM.

Men det beste som har skjedd etter at de kom til Europa, ligger i vognen foran dem.

– De er tyske! sier pappa Farid Ansari stolt og peker på de to småjentene, og toåringen leverer kjapt og smilende et «hallo» på tysk.

– Det er jo det beste med Tyskland. At her finnes det en god fremtid for mine barn.