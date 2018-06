Amerikanske medier: Flere skutt i avislokale

Publisert: 28.06.18 21:24 Oppdatert: 28.06.18 22:16

UTENRIKS 2018-06-28T19:24:30Z

Flere personer skal være skutt i lokalene til en avis i Annapolis i Maryland, melder nyhetsbyrået AP. En mistenkt er pågrepet av politiet.

Ifølge Fox News er flere døde etter skytingen, som skal ha funnet sted inne i lokalet til avisen Capital Gazette i Annapolis, delstatshovedstaden i Maryland, USA.

CBS News siterer en ikke navngitt polititjenesteperson på at fire personer skal være drept.

– Vi kan bekrefte at vi rykket ut til en pågående skyting, og at flere personer er skadet. Akkurat nå jobber vi med å sikre bygning, sier en politimann til pressen som har rykket ut til stedet.

Politiet oppfordrer folk til å forlate området, og opplyser at de har opprettet et samlingssted på et nærliggende kjøpesenter.

En person som er mistenkt for skytingen er pågrepet og satt i arrest, skriver CNN.

Ifølge FOX News skjedde skytingen inne i redaksjonen, og det skal angivelig ha blitt brukt en hagle.

Fox 5 skriver at politiet fikk inn meldinger om skytingen rundt klokken 14. 45 lokal tid, altså 20.45 norsk tid.

«Skremmende»

Ifølge krimjournalist i Capital Gazette, Phil Davis, var det en enslig skytter som kom inn i redaksjonslokalene. Davis skriver på Twitter at flere personer ble skutt.

«Det finnes ikke noe mer skremmende enn å høre flere personer bli skutt mens du ligger under skrivebordet ditt og hører skytteren lade om», skriver han.

«Gjerningsmannen skjøt gjennom glasset til kontorer og åpnet ild mot flere av de ansatte. Jeg kan ikke si så mye mer og kan ikke avklare om noen er døde – men situasjonen er ille», heter det i en ny melding.

Det lokale politiet melder på Twitter at bygningen er evakuert og at den nå gjennomsøkes.

En av avisens fotografer har delt bilder som viser politiet og andre nødetater utenfor lokalet.

Trump informert

Ifølge ABC News, som siterer pressesekretær Lindsay Walters, har president Donald Trump og blitt informert om skytingen. Det samme har presidentfrue Melania Trump.

– Våre tanker og bønner er med de berørte, sier Walters ifølge nettstedet.

Marylands guvernør skriver på Twitter at han er «Sønderknust etter å ha hørt om tragedien».

Nyhetsnettstedet Heavy.com , som siterer vitner, skriver at flere politibiler ble sett kjørende mot åstedet

Direktoratet for alkohol, tobakk, skytevåpen og sprengstoff i Baltimore, Maryland skriver på Twitter at de responderer på hendelsen.

Annapolis er delstatshovedstaden i Maryland, og utgjør en del av storbyområdet Baltimore-Washington DC.

Capital Gazette eies av storavisen Baltimore Sun.