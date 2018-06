Lydopptaket av immigrantbarna ryster USA

Publisert: 19.06.18 11:43 Oppdatert: 19.06.18 11:59

UTENRIKS 2018-06-19T09:43:39Z

ProPublica har offentliggjort lydopptak av flere gråtende barn som har blitt tatt fra foreldrene sine på grensen til USA.

I det syv minutter lange opptaket skal man høre ti barn av immigranter fra Mellom-Amerika som snakker med grensevaktene. Barna gråter og etterspør foreldrene sine, etter å ha blitt tatt vekk fra dem på grensen.

Blant gråtingen høres en mannlig grensevakt:

– Vi har et orkester her, har vi ikke? Vi mangler bare en dirigent.

To barn får beskjed om å ikke gråte.

– Kan jeg i det minste få være med tanten min? Jeg vil at hun skal komme, spør jenta fra El Salvador.

Hun har pugget telefonnummeret, og får etter hvert hjelp til å ringe tanten.

Et annet barn gråter uavbrutt gjennom hele lydopptaket, og etterlyser pappaen sin.

Bakgrunn: Her splitter Trump familier

2000 barn på seks uker

Opptaket setter lyd til et tema som nå preger den politiske debatten i USA.

Siden slutten av april har over 2000 barn blitt tatt fra foreldrene sine og holdt i interneringsleirer av myndighetene etter ankomst i USA, noe barneleger omtaler som «en form for barnemishandling», skriver CBS .

Ifølge nyhetsbyrået AP blir noen av barna holdt i bur.

I mai kunngjorde USAs justisminister en ny nulltoleranse for ulovlig innvandring fra Mexico:

«Smugler du inn et barn, så vil vi tiltale deg, og det barnet kan bli separert fra deg. Hvis du ikke vil at barna dine skal tas fra deg så ikke ta dem med over grensen ulovlig».

Les også: USAs førstedamer vil ha slutt på internering av barn

Frankrike: – Visse verdier vi ikke deler

Ledende stemmer fra både demokrater og republikanere har gått kraftig ut mot Trump-administrasjonens splitting av familier, og presidenten er nå under sterkt press, også internasjonalt.

Tirsdag uttalte en talsmann for den franske regjeringen, Benjamin Griveaux, at han ikke ønsker å at det som nå skjer i USA skal skje i Europa.

– Vi har ikke samme sivilisasjonsmodell. Det er åpenbart visse verdier vi ikke deler, sier han til TV-kanalen France 2.

President Donald Trump mener at skylden ligger hos Demokratene .