POSITIV: Jens Stoltenberg kommenterte det annonserte toppmøtet mellom Trump og Putin, da han kom til EUs toppmøte torsdag ettermiddag. Foto: YVES HERMAN / REUTERS

NATO-sjefen: Tror Trump kan bedre forholdet til Russland

Publisert: 28.06.18 16:19

UTENRIKS 2018-06-28T14:19:06Z

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg gleder seg over at Donald Trump og Vladimir Putin skal møtes i Helsingfors 16. juli, og tror at toppmøtet kan bedre forholdet mellom NATO og Russland.

– Det er veldig gledelig at det blir et toppmøtet mellom president trump og president Putin i Helsingfors, sier NATO -sjef Jens Stoltenberg til VG, på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag.

– Dette blir et viktig møte der det legges grunnlag for et bedre forhold mellom Russland og USA og dermed mellom NATO og Russland, sier han.

Både Russland og USA bekreftet samtidig at møtet skal finne sted i den finske hovedstaden, dagen etter at Russlands president Vladimir Putin har vært på ærestribunen under VM-finalen i fotball i Moskva.

Uken før det annonserte toppmøtet i Helsingfors, deltar den amerikanske presidenten på NATOs toppmøte i Brussel. Han har allerede forberedt sine allierte at han vil presse dem for penger.

Sendte brev til Erna

Dette er tonen i et brev som president Trump sendte til statsminister Erna Solberg (H) i forrige uke, og som VG publiserte først for to dager siden:

«Norge er det eneste av NATO-landene som grenser mot Russland, som mangler en troverdig plan for å bruke to prosent av BNP på forsvar», skrev den amerikanske presidenten.

Flere andre NATO-land har fått lignende brev, men det er bare innholdet i brevene til Norge og Canada som så langt er offentlig kjent.

Brevet som Trump har sendt den tyske forbundskansleren Angela Merkel, skal ha en enda skarpere ordlyd, ifølge amerikanske medier.

Risiko-møte

Alexander Vershbow, som var visegeneralsekretær i NATO og Stoltenbergs nærmeste medarbeider fram til 2016, sa til CBC, canadisk TV onsdag at de allierte i NATO sikkert ville stille seg positivt til et toppmøte mellom Trump og Putin.

Men han advarte samtidig mot risikoen for at Putin igjen oppnår internasjonal aksept, og at han kan vende tilbake til bordet blant andre verdensledere etter det Russland har gjort mot nabolandet Ukraina.

– Jeg håper han ikke gir ensidige innrømmelser til Putin, som å avlyse øvelser, slik han gjorde med Nord-Korea nylig.

– Gud forby

– Og måtte Gud forby at han gjør det samme på NATO-toppmøtet, hvor vi virkelig trenger å ha øvelser, slik at våre styrker kan motstå og forsvare oss mot et aggressivt Russland, sa Vershbow, som også var USAs tidligere NATO-ambassadør.

Stoltenberg minner om at NATOs forhold til Russland går langs to spor: forsvar og dialog.

NATO-forpliktet

På spørsmål fra VG om det er risiko for at Trump gjør ensidige innrømmelser uten å få noe igjen, slik han gjorde med Nord-Korea, svarer Stoltenberg:

– Jeg er trygg på at president Trump er forpliktet på samarbeidet i NATO. Så ønsker vi alle at han skal bidra til et bedre forhold til Russland og at møtet skal bidra til det.

NATO-sjefen takket også Finland for at de påtar seg å være vertskap for det første formelle en-til-en møtet med Putin etter at Donald Trump overtok som USAs president. De to har møttes to ganger tidligere på ulike toppmøter, første gang på et G-20 møte Hamburg i fjor sommer.

Dropper ikke sanksjonene

Statsminister Erna Solberg (H) er også positiv til at toppmøtet finner sted:

– Hvis man finner en bedre samarbeidsform med Russland så er jo det bra, men det er ikke slik at man dropper å være tydelig på grunnen til at vi har sanksjoner og grunnen til at vi har et vanskelig forhold, sier Solberg til VG i Brussel.

Hun trekker frem annekteringen av Krim-halvøya, situasjonen i østre deler av Ukraina og oppfølgingen av Minsk-avtalen, som eksempler på dette.

– Disse tingene ligger jo fast, og det er jo en utfordring hvis de vestlige landene alltid skal begynne på nytt igjen fordi de ikke har stamina til å stå igjennom den type vanskelige tider.