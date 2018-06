FARGERIK: Trestatuen av St. George etter og før «restaureringen». Bildene er tatt av restaureringsorganisasjonen Artus. De er ikke spesielt fornøyde med den utførte jobben ... Foto: Artus

Ny kirke-restaurasjon latterliggjøres verden over

Publisert: 27.06.18 02:40

Husker du 80 år gamle Cecilia Giménez som «restaurerte» en Jesus-freske til det ugjenkjennelige? Nå er et nytt kunstverk rammet av spansk kunstnerisk frihet.

For seks år siden fikk en liten kirke utenfor småbyen Borja rettet verdens søkelys mot seg etter at maleriet «Ecce Homo» av Elias Garcia Martinez hadde fått et uautorisert ansiktsløft som så slik ut:

Etter at kunsteksperter hadde fått sagt sitt og Giménez hadde blitt tilgitt, endte det med at fresken fikk stå og landsbyen heller gikk for å melke oppmerksomheten oppstyret hadde ført til.

Nå har det altså skjedd igjen. Og denne gangen i nabofylket Navarra. I landsbyen Estella, ikke langt fra Pamplona, har nemlig en 500 år gammel trestaue av Sankt Georg fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Og ikke på grunn av fremdragende penselføring.

Ord som «Tintin» og «Walt Disney» blir nevnt. Ordføreren i kommunen betegner det hele som en stor skandale:

– Statuen har ikke blitt restaurert på en måte som man skal behandle en statue fra 1600-tallet. De har brukt feil maling og det er sannsynlig at den opprinnelige malingen har blitt ødelagt, sier Koldo Leoz, som beklager at landsbyen har blitt verdensnyhet på grunn av dette.

Ifølge spanske medier er det selve menigheten som driver kirken San Miguel de Estella som får skylden for det hele. De skal ha hyret inn en lokal kunstskolelærer til å friske opp den gamle statuen. Hverken kommunen eller fylket ble kontaktet i forkant.

Nå kan de vente seg kraftige reaksjoner etter at blant annet restaureringsorganisasjonen ACRE har bedt myndighetene undersøke om det kan ha skjedd noe straffbart.

– Det er snakk om uopprettelig skade på en juvel i Navarras kulturarv, og det hele minner dessverre veldig om en annen trist sak, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

I mellomtiden rir nyoppussede Sankt Georg verden rundt: