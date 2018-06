Donald Trump om ulovlige immigranter: – Vi skal sikre grensene våre

Publisert: 22.06.18 20:53 Oppdatert: 22.06.18 21:11

UTENRIKS 2018-06-22T18:53:22Z

USAs president Donald Trump traff fredag kveld ofre for «kriminelle immigranter». Han mener at det må fokuseres mer på alle kriminelle handlinger som blir begått av ulovlige innvandrere i landet.

Samtidig som debatten raser i USA om barn som blir splittet fra sine familier på grensen, traff presidenten fredag kveld det han selv kaller «angel families» - familiene til mennesker som har blitt drept av ulovlige immigranter.

– Vi kaller dem englefamilier. Englemødre og englefedre, sier Trump om de fremmøtte familiene.

Bakgrunn: Innvandrer familier skilles på USAs grense

– Vi er samlet her for å høre på amerikanske ofre for ulovlige immigranter. Dette er amerikanske statsborgere som er permanent separert fra familiene sine, fordi de har blitt drept av ulovlige innvandrere, sier Trump, som legger til at det er viktig å også sette fokus på denne siden av saken.

Han fortsatte med å si at media ikke skriver om alle gangene de ulovlige innvandrerne har begått alvorlige kriminelle handlinger i USA.

– Vi kaller dem englefamilier. Vi skal sikre grensene våre, og sørge for at de blir tatt ordentlig hånd om. Vi skal få et trygt land. Og deres kjære skal fortsette å spille en stor rolle.

– Takk Gud for at Trump står bak oss

På møtet i Det hvite hus forteller flere av familiene om hvordan de har mistet sine kjære.

– Vi var ikke så heldige at vi ble separert i fem eller ti dager. Vi er separert for alltid, sier «englemor» Laura Wilkerson.

– Jeg er en av dine lovlige immigranter. Jeg kunne ikke beskytte sønnen min da en ulovlig immigrant fra Guatemala drepte ham. Offentligheten må vite at dette kan skje med alle når som helst, sier en annen kvinne.

Hun forteller at hennes 30 år gamle sønn ble drept av en ulovlig immigrant med langt kriminelt rulleblad, som alle visste om, uten at noe ble gjort.

– Takk Gud for at Trump-administrasjonen står bak oss. De er de eneste som har gitt oss lys, sier hun.

Les også: Lydopptaket av immigrantbarna ryster USA

Flere delstater saksøker Trump

Trump undertegnet onsdag et presidentdirektiv som sikrer at nyankomne barn og foreldre skal interneres sammen. Men hva som vil skje med de barna som allerede er skilt fra sine foreldre, og som er satt i leire for mindreårige, er fortsatt uklart.

Flere amerikanske delstater vil saksøke president Donald Trumps administrasjon for behandlingen av migrantfamilier som kommer ulovlig til USA.

Ifølge delstaten Washington vil den, sammen med minst ti andre delstater, utfordre Trump-administrasjonens nye linje som fører til «tvungen familieseparasjon på USAs sørlige grense».

I søksmålet, som er ventet å leveres inn torsdag, heter det at regjeringen bryter med grunnloven. Dette fordi foreldrene og barnas rettssikkerhet ikke blir ivaretatt når de interneres hver for seg uten at det er påvist at foreldrene utgjør en trussel overfor barna.