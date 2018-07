Trump stilte Stoltenberg til veggs: – Ikke NATOs ansvar

Publisert: 11.07.18

UTENRIKS 2018-07-11T08:42:53Z

BRUSSEL (VG) Donald Trump blander kortene når han stiller NATO til veggs for Tysklands kjøp av russisk gass, mener generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Trump var i oppmerksomhetens sentrum allerede lenge før han ankom NATO-toppmøtet i Brussel, og når alliansens store treff starter onsdag ettermiddag, er det enda mer åpenbart at ingen andre har klart å ta den amerikanske presidentens plass i rampelyset.

Særlig ikke etter at Trump brukte frokosten i den amerikanske ambassadørens residens til å hamre løs på NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg foran verdenspressen.

Mens kameraene filmet, krevde Trump et svar fra Stoltenberg om Tysklands kjøp av gass fra Russland .

– Ikke opp til NATO

Stoltenberg møtte Trumps kritikk med å peke på at gassledningen ikke er forsvarsalliansens ansvar.

– Det er godt kjent at det er ulike syn på Nord Stream 2 i Tyskland. Det er ikke opp til NATO å avgjøre, det er en nasjonal avgjørelse, sa NATO-sjefen onsdag formiddag, sa Stoltenberg.

Trumps kritikk om at NATO-landene bruker for lite på forsvar, var Stolenberg enig i.

– President Trump har et direkte språk og budskap hva gjelder forsvarsutgifter, men, grunnleggende, så er vi alle enige: Alle allierte er enige om at byrdefordelingen i alliansen må bli mer rettferdig, sa NATO-sjefen til pressen onsdag formiddag.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, svarte kritikken med å si at Tyskland er et uavhengig land.

– Jeg har selv opplevd å være i en del av Tyskland som var kontrollert av Sovjet, og jeg er svært glad for at vi i dag er samlet i frihet og derfor kan bestemme vår egen politikk og ta våre egne beslutninger, sa hun, uten å nevne Trump ved navn.

– Min jobb å unngå at det skjer

Da VG møtte Jens Stoltenberg kvelden før, mante generalsekretæren til ro rundt Trumps krasse twittermeldinger til de allierte. På spørsmål om han var bekymret for en repetisjon av det mislykkede G7-møtet , der Trump i etterkant av møtet trakk seg fra slutterklæringen og slang ut refsende twittermeldinger mot de andre statslederne, svarte generalsekretæren rolig til VG:

«Min jobb er i hvert fall å unngå at det skjer. Jeg jobber med det, og har jobbet med det noen måneder, og kommer til å jobbe med det helt til toppmøtet er over og for å forsikre meg om at det ikke blir noen endring i siste liten.»

Men det gikk altså ikke lengre enn til morgenen etter, før Stoltenberg selv fikk smake den amerikanske presidentens meget direkte stil.

TWITTER-KRITIKK FRA TRUMP USA president hadde følgende siste hilden til sine europeiske allierte før han dro hjemmefra: "Gjør meg klar til å dra til Europa. Første møte – NATO. USA bruker mange ganger mer enn noe annet land for å beskytte dem. Ikke rettferdig overfor amerikanske skattebetalere", skrevTrump på Twitter.

«Russlands fange»

USAs president Donald Trump lot den inviterte verdenspressen se på, mens han stilte stadig mer konfronterende spørsmål til NATO-sjef Jens Stoltenberg. USAs president ville snakke om «Russlands fange», som er betegnelsen Trump bruker på amerikanernes forvarsallierte Tyskland.

– Tyskland er etter mitt syn Russlands fange fordi de får så mye av sin energi fra Russland, sa Trump foran pressen.

Presidenten sikter med dette til tyskernes avtale med Moskva om gassrørledningen Nordstream.

– Så det er meningen vi skal beskytte Tyskland, men de får energien sin fra Russland og betaler dem milliarder av dollar. Forklar det, sa Trump, før pressen ble bedt om å gå og møtet fortsatte bak lukkede dører, rapporterer NTB.

Selve NATO-toppmøtet starter klokken 14.30 i dag.