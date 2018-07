MÅ VENTE: Det kan gå tid før Nopparat Khanthavong får trene guttene fra grotten igjen, tror han. De ligger nå på sykehuset i Chiang Rai. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Fotballagets hovedtrener: Derfor heter de «Villsvinene»

Publisert: 12.07.18 21:23

MAE SAI (VG) Hovedtreneren for fotballaget «Wild Boars», eller «Villsvinene» på norsk, tror det kan ta tid før guttene fra grotten er tilbake på fotballbanen.

De 12 guttene og den 25 år gamle fotballtreneren fra fotballaget «Wild Boars», var alle berget ut av Tham Luang-grotten i Mae Sai tirsdag.

Like ved gressmatten hvor laget trener, fulgte hovedtreneren for laget, Nopparat Khanthavong, med på nyhetene. Frem til da hadde han ikke sovet fredfullt på flere uker.

– Jeg var veldig bekymret, men så ble vi ble veldig glade da vi skjønte at alle var reddet ut, sier Khanthavong til VG.

– De har mistet styrke

Før fotballaget dro til grotten, og senere skulle bli fanget i over to uker på grunn av kraftig regnvær, hadde de vært på fotballtrening på gressmatten som under redningsaksjonen ble brukt som landingsplass for redningshelikoptre.

Når VG besøker banen, er den tom bortsett fra noen kaklende høner og kyllinger. En eldre dame kan fortelle at guttene ofte kjøper «snacks» hos henne etter trening.

Den thailandske marinen kalte operasjonen «Redd Villsvinene» og skrev: «Vi er ikke sikre på om dette er et mirakel, vitenskap eller noe annet. Alle tretten «villsvinene» er ute av grotten».

Det er ventet at guttene og treneren må ligge på sykehus i noen dager til

før de kan reise hjem fra sykehuset i Chiang Rai, selv om de ifølge thailandske myndigheter skal være ved god helse.

Hovedtreneren for fotballaget tror det kan ta tid før de er tilbake på fotballbanen.

– De har mistet vekt, utholdenhet og styrke inne i grotten. Det kan ta tid før de er tilbake på banen, sier hovedtrener Nopparat Khanthavong.

– Villsvin er sterke og fredfulle

I et hus like ved fotballbanen sitter han på en benk iført trenerdrakt. Emblemet viser et villsvin.

– Hvorfor heter laget «Villsvinene»?

Hovedtreneren, som har hatt media fra hele verden på telefonen og som har et slitent blikk under intervjuet, kvikner til når han får spørsmål. Han smiler og ler når han svarer.

– Villsvin er til vanlig rolige, men de vil aldri la noen angripe dem. De kjemper tilbake uansett. De er sterke, men fredfulle. Selv en tiger eller en løve kunne blitt redd, sier han og ler.

Narkotikatrafikk

Mae Sai grenser til Myanmar. Ifølge hovedtreneren medfører det utfordringer. Flere steder langs veien utenfor byen er det kontrollsoner hvor politiet stopper biler og skuer inn.

Hovedtreneren hevder det foregår i narkotikatransport i områrdet. Også lokale medier har skrevet om funn av store mengder narkotika.

– Det har blitt bedre, men det foregår fortsatt. Fotball er et tiltak som kan hjelpe litt og forebygge at barn havner inn i slikt, sier Khanthavong.

– Vi kan være sikre på at våre barn på laget er narkotikafrie, fortsetter treneren, som forteller at før barna får være med på laget, gjøres det bakgrunnssjekker.

Får penger av sponsor

Khanthavong sier at flere av barna på laget er fattige.

Treneren og tre av guttene som overlevde grottedramaet, er statsløse uten ID-papirer. Dette gjør dem nærmest rettighetsløse i Thailand . De kan verken gifte seg, få jobb, bankkonto, reise, stemme eller eie sitt eget hus, skriver NTB.

Hvis guttene deltar på trening og gjør det godt på skolen, ligger det pengepremier i potten, forteller hovedtreneren.

– Vi har en sponser som gir dem penger hvis de gjør det bra på skolen. Hvis de får veldig gode resultater, får de mer. De kan bruke pengene på det de selv vil, forteller Khanthavong .

Fotballaget ble startet opp i 2014. Siden den gang har spillerne blitt bedre og bedre.

– De har vunnet mange turneringer. De er også rangert som nummer to i regionen, sier hovedtreneren stolt.

Klandrer ikke trener

25 år gamle Ekapol Chantawong som gikk inn i grotten sammen med barna 23. juni, var selv spiller på laget før han ble spurt om å bli trener.

– Han er en god trener, han følger med på mange kamper og lærer alltid barna nye ting, forteller hovedtreneren.

Det har blitt stilt spørsmål om treneren har ansvar for at barna havnet innestengt i grotten. Jevnt over mener thailendere at han ikke kan klandres. Treneren er enig.

– Han trodde nok at det skulle gå greit. Grotten er på veien hjem for guttene. Det er helt vanlig å gå inn der og jeg klandrer ikke ham for det som har skjedd, sier trener Khanthavong.