NYBYGG: Opal Tower i Sydney sto ferdig i august. Foto: MICK TSIKAS / AAP

3000 evakuert - frykter bygningskollaps

UTENRIKS 2018-12-24T11:14:24Z

En 36 etasjer høy boligblokk i Sydney er evakuert av frykt for at den skal rase sammen etter at beboerne hørte knakende lyder og smell julaften.

NTB

Publisert: 24.12.18 12:14

Over 3.000 mennesker er evakuert fra Opal Tower ved Olympic Park, samt fra bygninger rundt i en omkrets av 1 kilometer.

Gater og jernbanestasjoner nær høyblokka er også stengt, mens brann- og redningsmannskaper forsøker å finne årsaken til lydene beboerne våknet til mandag.

Innbyggerne i 10. etasje skal også ha fortelt om sprekker i bygningen, men eksperter har ennå ikke tatt sjansen på å undersøke blokka fra innsiden.

– Dette er ikke gjort på minutter, forhåpentligvis vil det ikke ta lenger enn noen timer, sier en talsmann for redningsetatene, Greg Wright.

Ved hjelp av avansert måleutstyr er det fra utsiden fastslått at boligblokka har beveget seg mellom 1 og 2 millimeter, opplyser polititalsmannen Philip Rogerson.

Høyblokka sto ferdig i august i år og består av hele 392 leiligheter, et butikkområde og en barnehage. Prislappen for bygningen var på nærmere 1,5 milliarder kroner.

Vann- og gassforsyningen til bygningen er nå stengt av, og strømmen er også kuttet