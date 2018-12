VIL IKKE DØMME: Berit Berger utenfor sitt kontor i bydelen Upper West Side i New York. Hun sier at Trump fortjener en rettferdig prosess selv om han er en president som provoserer mange. Foto: Thomas Nilsson / VG

17 etterforskninger mot Trump: – Det er nesten ikke til å fatte

UTENRIKS 2018-12-21T19:50:55Z

NEW YORK (VG) Hele Donald Trumps profesjonelle og personlige liv er under kriminaletterforskning. Det bør gjøre USAs president livredd, mener Berit Berger, tidligere assisterende statsadvokat i New York.

Publisert: 21.12.18 20:50

– Det er 17 aktive etterforskninger mot Trump. Det er nesten ikke til å fatte, sier Berger til VG.

Vi møter Berger på hennes kontor på Upper West Side i New York, hvor hun nå jobber som direktør ved Columbia Law School.

Under intervjuet understreker Berger at hun tror at Trump kommer til å sitte ut perioden.

– Men det er etterforskninger inn i nesten alle fasetter av hans offentlige og finansielle liv. Alt etterforskes. Dette må være skremmende for ham, sier Berger.

De 17 ulike sakene mot Trump og hans verden stammer fra minst syv ulike anklagere og etterforskere på føderalt, statlig og lokalt nivå, skriver magasinet Wired.

Tallet 17 inkluderer ikke etterforskningene som pågår i Kongressen.

En rekke tidligere Trump-medarbeidere må i fengsel for ulovligheter, blant annet for å ha løyet til FBI.

Og etter en etterforskning som varte i flere måneder , ble stiftelsen Trump Foundation tirsdag oppløst etter det den øverste lederen for justismyndighetene i New York, Barbara Underwood, mente var «et sjokkerende mønster med ulovligheter».

Trump brukte enorme pengesummer privat som givere har trodd gikk til veldedige formål.

Underwood innstiller på at USAs president ikke får ha styreverv i veldedige stiftelser de neste ti årene.

Hun ber også om at hans tre eldste barn Eric Trump, Donald Trump jr. og Ivanka Trump nektes det samme i ett år.

Men i dette presidentskapet er en slik avsløring en parentes i nyhetsbildet.

De to viktigste etterforskningene er fra spesialetterforsker Robert Mueller og det sørlige distriktet (SDNY) i New York.

Berit Berger mener det er åpenbart at Trump er bekymret, noe hun begrunner med å henvise til Twitter-kontoen hans.

– Hvis jeg var Trumps advokat og tenkte på hva som gjorde meg aller mest nervøs, er det etterforskningen i SDNY. De gransker Trumps finanser. Jeg vil ikke undervurdere spesialetterforsker Mueller som gransker en mulig sammensvergelse med Russland. Det er kanskje pr. nå ikke bevist nok som er betydningsfullt nok til å felle Trump. Men avsløringen fra New York Times av hvordan Trump har unngått å betale skatt er ekstrem. Den saken kan ha stor betydning, sier Berger.

Avisen fortalte i oktober at Trump har vært involvert i skatteunndragelser til 400 millioner dollar i dagens pengeverdi.

Hun er også spent på konsekvensene av de to utbetalingene til Karen McDougal og Stormy Daniels, som Trump har løyet om og som hans personlige advokat Michael Cohen tok hånd om, i samarbeid med morselskapet til sladrebladet National Enquirer.

Berger viser til at en dommer sendte Cohen i fengsel i tre år, blant annet for disse betalingene.

– Om Trump noen gang blir holdt ansvarlig for utbetalingene, er et åpent spørsmål. Det er også retningslinjer i Justisdepartementet som sier at du ikke kan tiltale en sittende president, sier Berger, som naturligvis er klar over at det nå er en løpende diskusjon i juridiske miljøer om dette.

– Det er ikke noe i grunnloven som sier at det er umulig å tiltale en sittende president, påpeker Berger.

Hun viser til at vi lever i unormale tider med en uvanlig president.

– Hvis man mener at det er logisk at man ikke kan tiltale en president for noe som skjedde før han ble president, vil jeg argumentere for at det er annerledes med en forbrytelse som handler om hvordan man fikk dette presidentskapet. Man kan argumentere for at det er juks og at man ikke skulle vært i posisjonen i det hele tatt.

– Hvor alvorlig er egentlig disse betalingene som er et brudd på reglene for valgkampfinansiering?

– Det er ikke drap eller noe som gir deg livsvarig fengsel, men det er en forbrytelse. Jeg er i hvert fall uenig med dem som sier at «å, det var bare et sivilt regelbrudd». Det er ikke riktig. Det er kanskje tilfeller hvor påtalemyndigheten velger å ikke straffeforfølge brudd på reglene for valgkampfinansiering. Men jeg vil argumentere for at når man er presidentkandidat som forsøker å skjule en betaling av denne karakter, så er det kanskje det mest betydningsfulle regelbruddet du kan ha.

Hun påpeker at det faktum at utbetalingene ble gjort rett før valgdagen viser at de ble gjort for å påvirke valget. De angivelige affærene med kvinnene var mer enn et tiår tilbake i tid.

Hun beskriver etterforskere i det sørlige politidistriktet som «utrolig talentfulle, hardtarbeide anklagere, som overhodet ikke er politiske aktører».

– Seksjonen for korrupsjon der har ført saker mot både demokrater og republikanere. Enhver påstand om at de er er politisk motiverte er totalt grunnløs, sier Berger.

– Tror du Trump er president frem til 2020?

– Ja, helt klart. Dette er vel så mye en politisk kamp som det er en juridisk kamp. For at noe drastisk skal skje, må det være politisk momentum, og jeg er ikke overbevist om at vi kommer til å se det, sier Berger, som også snakker om at det må være en særdeles høy terskel for å fjerne en sittende president.

– Vi tenker alle på dette med den personen som sitter i Det hvite hus nå, men man kan forestille seg en annen situasjon, med bøllete anklagere, som kommer med urettmessige anklager. Da må du ha beskyttelse.

– Så budskapet er at selv om man misliker Donald Trump, så fortjener han en fair behandling?

– Hundre prosent. Det er helt riktig. Jeg føler at folk mister det perspektivet.

Berger påpeker at det er stor forskjell på å lyve til FBI og på Twitter eller pressekonferanse. Trump løy om hysj-pengene til kvinnene da han ble spurt av journalister.

– Det siste er ikke ulovlig, sier Berger.

– Men er det ikke annerledes når man lyver om bord på statseide Air Force One – til offentligheten – mens kameraene går?

– Det er hundre prosent annerledes av de årsakene du nevner, men det gjør det fortsatt ikke kriminelt. Å villede noen er ikke kriminelt, for da ville enhver valgkampreklame du ser vært ulovlig. Det er mange ting vi alle føler er galt, uten at det nødvendigvis er kriminelt.

Norskættede Berger mener det er viktig at fagpersoner som henne, fra juridiske miljøer, holder seg relativt rolig til alt som skjer rundt en mislikt president.

– Vi tror gjerne at vi har alle faktaene. Jeg garanterer at det har vi ikke, sier hun.

Et faktum er at Trump før han ble president hadde vært involvert i 3500 søksmål eller rettssaker, ifølge USA Today .

Men selv med 17 løpende etterforskninger, er hans offentlige støttespillere overbevist om at alt er en sammensvergelse for å fjerne Trump.

En av dem som mener dette, er Jeffrey Lord, som besøkte Trump og kona Melania i Det hvite hus mandag denne uken.

Trump inviterte til sin årlige juletrefest, forteller Lord til VG.

– Presidenten var i kjempehumør. Moralen var på topp. Det var en flott fest, sier Lord.

– Så presidenten var ikke bekymret for alle etterforskningene?

– Overhodet ikke bekymret, sier Lord, som forklarer at Trumps supportere er sterke i troen på at han ikke har gjort noe ulovlig.

– Når folk stopper meg på gaten her i Pennsylvania, er de rasende over behandlingen han får.

– Men er det ikke bekymringsfullt at så mange Trump-organisasjoner eller tidligere ansatte er under etterforskning eller har innrømmet at de løy om en rekke alvorlige saker. Noen er til og med i fengsel – og flere kan havne der?

– Folk bryr seg naturlig nok om sine egne liv. Har de jobb? Kan de fø familien? Kan de utdanne familien? Når helvete er løs i Washington D.C. for å omgjøre et valg av en mann som gjør så mye bra, så tviler supporterne hans på anklagerne, ikke den som er anklaget, svarer Jeffrey Lord.