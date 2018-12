Amerikansk statsborger arrestert i Moskva

UTENRIKS 2018-12-31T08:58:06Z

En amerikansk statsborger er arrestert og sikter for spionasje i Russland, melder russisk sikkerhetstjeneste.

Publisert: 31.12.18 09:58 Oppdatert: 31.12.18 10:40

Mannen ble arrestert den 28. november, og er siktet for spionhandlinger, informerer den russiske sikkerhetstjenesten FSB i en pressemelding. Det er åpnet etterforskning av mannen, men så langt ingen ytterligere detaljer om siktelsen, melder det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Amerikaneren er ifølge russiske medier siktet under paragraf 276 i den russiske straffeloven. Det er samme paragraf som nordmannen Frode Berg ble arrestert og siktet med grunnlag i, for nesten et år siden.

Strafferammen for denne typen siktelse er mellom 10 og 20 år, skriver nyhetsbyrået.

Hverken den amerikanske ambassaden i Moskva eller øvrige myndigheter har kommet med en uttalelse om fengslingen så langt.