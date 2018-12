FIKK SPARKEN: Donald Trump og Rex Tillerson i Det hvite hus 29. januar 2018. To måneder senere fikk Tillerson sparken. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump i ordkrig med tidligere utenriksminister

USAs president skriver at Rex Tillerson er «dum som en stein».

Donald Trump er i hard ordkrig med sin tidligere utenriksminister Rex Tillerson . Den tidligere ExxonMobil-sjefen har holdt en lav profil siden han fikk sparken av Trump i mars i år, men torsdag fortalte Tillerson hvordan det var å jobbe for Trump i et intervju med TV-kanalen CBS .

«Det var utfordrende for meg, som kom fra det disiplinerte, prosessorienterte ExxonMobil, å jobbe for en mann som er ganske udisiplinert, som ikke liker å lese, ikke leser rapporter, og som ikke liker å sette seg inn i detaljer på mange områder. Han sier heller ’Dette er hva jeg mener, og du kan forsøke å overtale meg om noe annet’. Men stort sett gjorde han ikke det», sier Tillerson i intervjuet.

Tillerson ble byttet ut med tidligere CIA-sjef Mike Pompeo.

Lat som faen

Fredag slo president Trump tilbake mot Tillerson.

«Mike Pompeo gjør en strålende jobb. Jeg er veldig stolt av ham. Forgjengeren hans, Rex Tillerson, hadde ikke den mentale kapasiteten som var nødvendig. Han var dum som en stein, og jeg kunne ikke bli kvitt ham fort nok. Han var lat som faen. Nå er det andre boller. Topp stemning i utenriksdepartementet!», skriver Trump på Twitter.

Tillerson skal også ha kommet med ganske krasse uttalelser om Trump mens han fortsatt var utenriksminister. I et møte i Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, i fjor sommer, skal han omtalt presidenten som en idiot . Tillerson benektet aldri påstanden.

Åtte måneder senere mistet Tillerson jobben. Trump sparket ikke utenriksministeren sin ansikt til ansikt. Tillerson var på en reise i Afrika, da Trump skrev på Twitter at han hadde ansatt Mike Pompeo som ny utenriksminister .

Forskjellig stil

Tillerson forteller i intervjuet med CBS om hvorfor han ikke kom så godt overens med Trump.

«Jeg tror noe av årsaken er at vi har svært forskjellig stil. Vi hadde ikke noe felles verdisystem. Når presidenten sa ’Jeg vil at du skal gjøre dette, og jeg vil at du skal gjøre det på denne måten’, måtte jeg si til ham: ’President, jeg skjønner hva du vil gjøre, men du kan ikke gjøre det på den måten. det er ulovlig. Det bryter med en avtale.’ Han ble svært frustrert», uttalte Tillerson.

Den tidligere utenriksministeren tror Trump ble lei av at han hele tiden fortalte han hva han ikke kunne gjøre.

Han fortalte også at han aldri hadde møtte Trump før dagen han ble utnevnt til utenriksminister.