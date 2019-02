Forfatter: Jeg vet hvem som drepte Olof Palme

UTENRIKS 2019-02-01T23:26:56Z

STOCKHOLM (VG) Samtidig som Stieg Larsson skrev på Millennium-bøkene, gjennomførte han sin egen Palme-etterforskning. Nå styrker nye opplysninger Larssons teori om hvem som sto bak drapet på den svenske statsministeren.

Publisert: 02.02.19 00:26

28. februar har det gått 33 år siden Olof Palme ble drept på åpen gate i Stockholm, etter en tur på kino sammen med sin kone Lisbet. Fortsatt er drapet uløst.

Nå viser det seg at den svenske suksessforfatteren Stieg Larsson, som døde for 15 år siden, drev en svært omfattende research om drapet på Sveriges statsminister. Samtidig skrev han på sin mye omtalte Millennium-trilogi, som senere har solgt i over 80 millioner millioner eksemplarer.

Jan Stocklassa, også forfatter fra Sverige, har de siste årene jobbet intenst med å følge Larssons sporsøk etter Palmes morder. Nå har han utgitt en bok som han mener vil føre til en endelig løsning på gåten.

– Da jeg kom over Stieg Larssons enorme arkiv oppdaget jeg at han langt på vei var i ferd med å løse mysteriet rundt drapet. Et mysterium som har vært uløst i snart 33 år og hvor politiet i flere tiår har vært på villspor. Jeg fortsatte Stiegs research med utgangspunkt i hans arbeid, sier Stocklassa til VG.

Stockholm er pyntet i slaps og skitten vinterskrud når vi sammen med Stocklassa svinger inn fra Sveavegen på hjørnet til Tunnelgatan. Det var her Sveriges omstridte statsminister ble drept fredagskvelden 28. februar 1986. Statsministeren hadde vært på kino sammen med sin kone Lisbet og deres eldste sønn. De tok farvel med sønnen utenfor Grand kino, før de starter på hjemveien til boligen i Gamla stan. Livvaktene hadde han gitt fri for kvelden.

Litt over klokken elleve kom en mann opp bak ekteparet Palme. Han skjøt Sveriges statsminister i ryggen. Ugjerningen ble utført med en revolver av typen .357 Magnum-Smith&Wesson.

Drapet på Olof Palmes skapte sjokkbølger, ikke bare i Sverige, men over hele verden. Et skudd nummer to streifet Lisbet Palme og gikk gjennom en skulderpute på kåpen hennes.

I de over tre ti-årene som er gått, har politiet vært innom en rekke ulike teorier om hvem som kan ha stått bak drapet. Konspirasjonsteorier om at en en drapsmann kan ha handlet på vegne av en fremmed makt, ble lansert og forlatt.

Det endte med at rusmisbrukeren Christer Pettersson ble arrestert, tiltalt og dømt for drapet. Senere ble Pettersson frikjent, men innenfor politiet var det fortsatt et flertall av etterforskerne som var overbevist om at Pettersson var drapsmannen.

– I min bok, hvor 30 sider direkte er hentet fra Stieg Larssons arkiv, går det helt klart fram at Stiegs research og hovedteori pekte mot at det var det sør-afrikanske apartheidregimet, svenske høyreekstremister og en svensk mellommann bosatt i utlandet, som i samarbeid sto bak drapet på Olof Palme. Og jeg kjenner identiteten på mannen som trakk i avtrekkeren mordkvelden. Gjennom min research gjennom åtte år, bygd på Stieg Larssons, har jeg klart å finne fram til hvem drapsmannen er, hevder Jan Stocklassa.

Drapsmannen

– Og hvem er han?

– Jacob Thedelin er pseudonymet jeg har gitt ham. Jeg kan si at han er en svensk høyreekstremist, en Palmehater, og han ble styrt av en bestemt leder blant de svenske høyrekstremistene. Så kan man si at “dette er jo gamle spor, Sør-Afrika , svenske ekstremister drevet av det store Palmehatet i Sverige på den tiden, også i konservative politiske kretser, var jo framme allerede i 1987”. Til det er det å si at disse sporene ble lagt til side. Men med bakgrunn i et memo som Stieg Larsson skrev i 1987 om Sør-Afrika-sporet, pluss korrespondanse han var i besittelse av, har vi lykkes i å sannsynliggjøre på en helt annen måte at sør-afrikanske agenter planla og muliggjorde drapet.

Stieg Larrson fikk aldri fullført sitt arbeide med Palme-saken. Hans forsøk på å løse drapsgåten var bare kjent innenfor hans nærmeste krets.

Dette er første gang vi får vite hvordan han tenkte, jobbet og hva arbeidet hans med Palme-saken gikk ut på, hevder Stocklassa.

La til side Sør-Afrika sporet

På en lunsjrestaurant noen hundre meter fra drapsplassen på Sveavegen, tar forfatteren med VG inn i universet til Stieg Larsson. En virkelighet basert på Millennium-forfatterens unike evne til å se sammenhenger. Hans arbeid med å kartlegge høyreekstremismen i Sverige står i dag igjen som gravejournalistikk av ypperste merke.

Ved hjelp av Stocklassa har Stieg Larssons univers nå blitt utvidet, og Sør-Afrika-sporet er så sannsynliggjort at svensk politi nå har gjenopptatt dette arbeidet.

– Sør-Afrika-sporet har vært veldig sentralt i tidligere i faser av politiets etterforsking, men etter hvert gikk også dette arbeidet i dvale, sier Stocklassa.

– Konkret: hva er det du og Stieg Larsson bygger på når dere peker ut apartheid-regimet i Sør-Afrika som “hånden” bak Palmedrapet?

– Først og fremst at Pretoria hadde motiver for å stilne Palmes røst. Sveriges statsminister var av de vestlige landenes fremste kritikere av apartheidpolitikken i Sør-Afrika. Overalt hvor kan kunne, langet Olof Palme ut mot apartheidregimet. 21. februar i 1986 var det en stor konferanse i Folkets Hus i Stockholm der hovedgjestene var ANCs lederskap i eksil, og ledere i SWAPO, frigjøringsbevegelsen i Namibia. I sin tale til forsamlingen avsluttet statsminister Olof Palme slik: «Om verden bestemmer seg for å avskaffe apartheid, så kommer apartheid til å forsvinne». En uke senere ble Olof Palme myrdet.

Jan Stocklassa er glad for at politiet nå bruker hans og Stieg Larssons materiale til igjen å forfølge Sør-Afrika-sporet.

Sørget for å ha syndebukker

– Allerede under etterforskningen i 1987 sto vitner fram og fortalte om at personer fra og med tilknytning til Sør-Afrika befant seg i Stockholm på tidspunktet Palme ble drept. Blant dem var den sørafrikanske mesterspionen, Craig Williamson, som har innrømmet å ha stått bak attentat mot apartheidmotstandere i utlandet. I tillegg til ham anser vi at Bertil Wedin (tidligere svensk etteretningsagent som av enkelte har blitt beskyldt for å ha vært innblandet i Palme-drapet, noe han selv har benektet, journ. anm) har vært et bindeledd mellom et profesjonelt team av sør-afrikanske agenter og svenske ekstremister, sier Jan Stocklassa i det vi reiser oss og går på på Sveavegen igjen.

Han forteller at sør-afrikansk etterretning sjelden «skitnet sine hender til».

– Deres agenter befinner seg alltid i nærheten, men de sørger for at de som utfører et drap ikke er knyttet til apartheidregimet og at de ikke kan spores til oppdragsgiveren. En tidligere sørafrikansk agent har fortalt at de alltid sørget for å ha en syndebukk, som kanskje ikke ante hvem han utførte et drap på vegne av. Ekstremister som hater, egner seg godt til dette. Jacob Thedelin passer inn i et slikt bilde. Jeg mener det var han som drepte den svenske statsministeren 28. februar i 1986, men planleggingen sto apartheidregimet i Sør-Afrika bak.