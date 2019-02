GULE VESTER: Hver lørdag i tre måneder har franske aktivister gått ut i gatene for å vise sin misnøye med myndighetene. Klokken tolv starter lørdagens demonstrasjonen i Paris. Foto: Harald Henden / VG

Måling: De gulene vestene har ikke lenger folket i ryggen

PARIS/MONTELIMAR (VG) De siste målingene viser at flest franskmenn vil at de gule vestene skal gi seg. – Denne målingen betyr ingenting for oss, sier demonstranter i Paris til VG.

Publisert: 16.02.19 10:50







Det er nøyaktig tre måneder siden aktivister i hele Frankrike begynte å bruke lørdagene på å gå ut i gatene for å protestere. Bevegelsen «gilets jaunes» vil ulike ting, men det er to ting som forener dem: Den signalgule vesten, og den enorme misnøyen med avgiftene landets myndigheter prakker på dem.

De er også lei av at politikere tar gale beslutninger for dem. Tilliten er brutt. Ikke mer ovenfra og ned-styring.

Marsjen i Paris lørdag starter klokken tolv ved Triumfbuen og går nedover Champs-Élysées. Allerede klokken kvart på elleve er 5–600 mennesker på plass. Tidligere har vestene vært spredt på forskjellige steder i Paris for å utmanøvrere politiet.

Det som nok ikke er motiverende for dem er at et knapt flertall av franskmenn syns det er nok nå. 56 prosent av de spurte sier i en undersøkelse at vestene må gi seg. Den er gjort av meningsmåleren Elabe for den franske kanalen BFMTV

TURISTATTRAKSJON: Protestbevegelsen samler seg ved triumfbuen for nok en dag med demonstrasjoner. Lørdag morgen var det flere turister enn demonstranter tilstede. Foto: Harald Henden / VG

Bryr seg ikke om målingen

– Denne målingen betyr ingenting for oss. Vi stoler ikke på TV-kanalen som har bestilt den, sier Nono, Clotaire og Cedric til VG, som møter dem på Champs-Élysées. De har reist til Paris fra regionen Centre for å demonstrere.

– Hva har dere oppnådd på tre måneder?

– Ingenting. Avgiften på drivstoff kan likevel bli innført av politikerne. Vi er ikke fornøyde før minstelønnen blir høyere og de rike må betale mer skatt av formuen.

President Emmanuel Macron har skrotet den planlagte økningen i bensinavgiften og varslet programmer for de med lav lønn og pensjonister, men demonstrantene er ikke fornøyd.

VG har reist i Frankrike i flere dager og møtt «gilets jaunes». Les deres historier litt ned i saken.

GI DERE: Onsdag kom undersøkelsen hvor et flertall av franskmann ber de gule vestene gi seg. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Synkende oppslutning

I meningsmålingen oppgir 58 prosent at de fortsatt støtter vestene selv om de vil ha en slutt på protestene.

Dette er den første undersøkelsen som viser at flest folk ikke støtter flere protester. Før har oppslutningen ligget på 80 prosent.

Én forklaring kan være at volden i gatene har tatt fokus vekk fra saken, selv om de fleste som deltar er fredelige. Sist lørdag møtte 51.400 opp - det har gått jevnt nedover siden november. Da var 288.000 franskmenn i gatene.

FOR TØFFE: Fransk politi har provosert demonstranter med sin stil. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Politiet har på sin side fått mye kritikk for å oppildne til vold og bruke flash-ball. Våpenet er produsert i Frankrike og brukes hyppig under opptøyer.

VG har reist i Frankrike i flere dager og møtt «gilets jaunes». Her er deres historier:

PENSJONISTEN: Joisiane får utbetalt 830 euro i måneden. Det rekker ikke til mye. Foto: Harald Henden

Pensjonisten Josiane Blachier

– Jeg ble med i gule vester 27. november i fjor. Hele livet har jeg jobbet ved et samlebånd i en boksfabrikk. Hver måned får jeg utbetalt 830 euro i pensjon. Det er ikke mye å leve for. Prisene går opp og nylig ble jeg nødt til å betale mer for medisiner og behandling. 10 euro er mye penger for meg - jeg har ikke noe å gå på. Mannen min jobber heltid - han har nettopp fått en deltidsjobb. Han er 68 år!

– Hvis det var valg i morgen, hvem vil du stemme på?

– Jeg bryr meg ikke om hvem, men hva de gjør.

SYKEPLEIERASSISTENTEN: Christine har ikke fått lønnsøkning på 10 år. Ved neste valg vurderer hun å stemme på Marine Le Pen Foto: Harald Henden

Sykepleierassistenten Christine Croissant

– Vi har vært passive konsumenter hele livet - nå blir vi spist. Jeg demonstrerer fordi jeg tjener minstelønn, og jeg tjener det samme som jeg gjorde for ti år siden. På den tiden har alt blitt dyrere. Vi har holdt ut hele vinteren og demonstrert, og nå er våren her. Bare vent til sommeren kommer - da vil støtten til gule vester øke.

– Hvis det var valg i morgen, hvem vil du stemme på?

– Ikke Macron, aldri. Jeg stemmer kanskje på Marine Le Pen og Front Nationale.

LÆREREN: Séverine demonstrerer for første gang lørdag. Læreren sier hun må være anonym fordi hun er offentlig ansatt. Foto: Harald Henden

Fransklæreren Séverine

– Nå våkner folk - de ser at det er mulig å endre systemet. Jeg er gul vest fordi den økonomiske fordelingen i Frankrike er urettferdig. Boligprisene øker og samtidig senker Macron formueskatten for de rikeste. Da jeg var singelmamma tjente jeg minstelønn, så jeg vet hva mange opplever. Nå underviser jeg 11 til 14-åringer i fransk og tjener bedre - det er på grunn av jobben jeg er anonym. Jeg må jeg passe på hva jeg sier.

– Hvis det var valg i morgen, hvem vil du stemme på?

– Godt til venstre, på La France Insoumise (venstre-populistisk parti som fikk ca 20 prosent av stemmene i første valgrunde i 2017)