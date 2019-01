SER BEDRE UT: Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland fikk møte spiontiltalte Frode Berg (62) – fordi Berg er en norsk kirkeleder i egenskap av leder for menighetsrådet i Sør-Varanger. Her er Berg sammen med sin advokat Ilja Novikov under et fengslingsmøte i desember. Foto: Ole Kristian Strøm

Norsk biskop fikk besøke Frode Berg i fengselet: – Var i uventet godt slag

UTENRIKS 2019-01-25T17:08:17Z

Torsdag fikk den spionsiktede nordmannen ta imot biskopen Olav Øygard i det beryktede Lefortovo-fengslet i Moskva.

Publisert: 25.01.19 18:08

Den mangeårige grensekommissæren Frode Berg var nemlig også leder for Sør-Varanger Menighetsråd da han ble arrestert i Russland i desember 2017, siktet for spionasje.

– Det er hans egenskap som norsk lokal norsk kirkeleder som gjør at jeg fikk adgang til å møte ham, forteller biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard (63) til VG.

Det var NRK som først brakte nyheten om biskopens møte med den spionsiktede nordmannen.

– Det hele var arrangert av den norske ambassaden i Moskva. Jeg var der som deres gjest, forklarer Øygard.

Taushetsplikt

Møtet kom i stand på kort varsel – Øygard var så sent som onsdag i Egypt og møtte ledelsen for den koptiske kirken der, og var knapt kommet hjem til Tromsø før han måtte kaste seg på et fly til Moskva.

Han presiserer at han som prest har taushetsplikt om hva samtalen gikk ut på, men at han har blitt enig med Berg om å meddele følgende: At Berg ser frem til rettssaken, å komme fem til dette punktet, som han har ventet på i 13 måneder.

Jovial og omgjengelig

Biskopen sier at han kjenner Berg personlig:

– Han er jo en jovial og omgjengelig kar. Så da jeg var på bispevisitas i området, fulgt vi jo hverandre i fire-fem dager. Da blir man kjent.

Møtet foregikk i et spartansk besøksrom i fengselet på ti-tolv kvadrat, møblert med ett bord og trestoler. En tolk fra den norske ambassaden oversatte fortløpende hva de to sa til hverandre på norsk – til russisk, slik at fengselets representanter fikk hvite alt som ble sagt.

– Dette fungerte overraskende bra. Og møtet pågikk i en god time, faktisk.

– Hvordan var stemningen, er han optimist?

– Her må jeg forholde meg til taushetsplikten. Men han ser faktisk bedre ut enn på de første bildene fra fengslingsmøtene. Han var i uventet godt slag, sier biskop Olav Øygard til VG – under en hastig mellomlanding i Riga på vei hjem fra Moskva.