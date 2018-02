DEMONSTRASJON: Mandag samlet unge seg utenfor Det hvite hus i USA for å kreve strengere våpenlover. Foto: Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Florida-overlevende krever strengere våpenlover

Publisert: 20.02.18 01:36 Oppdatert: 20.02.18 03:01

UTENRIKS 2018-02-20T00:54:02Z

Demokrater og republikanere vil fremme en tverrpolitisk lov for å forbedrede bakgrunnssjekker. Men elever som demonstrerer for strengere våpenlovgivning krever mer.

Etter at den tidligere eleven Nicolas Cruz (19) skjøt og drepte 17 personer ved en videregående skole i Parkland i Florida forrige uke, har mange amerikanere igjen kommet med klare budskap til politikerne: De vil ha strengere våpenlover.

Blant dem er 18 år gamle Emma Gonzalez, som overlevde skolemassakren, og som de siste dagene har fått stor oppmerksomhet for sitt nådeløse oppgjør med president Donald Trump – og andre som er kritiske til en tydelig innstramming.

– Politikerne som sitter i sine forgylte hus og senat-seter betalt for av National Rifle Association (NRA) forteller oss at ingenting kunne blitt gjort for å forhindre dette. Det synes vi er noe dritt, sa hun under en demonstrasjon fredag.

– Trump positiv til ny lov

Nå jobber den republikanske senatoren John Cornyn og demokraten Chris Murphy med et tverrpolitisk lovforslag om å forbedre bakgrunnssjekkene for våpenkjøp, melder Reuters.

Loven skal effektivisere og stramme inn det eksisterende bakgrunnssjekk-systemet, men ikke utvide det. Ifølge NBC News er målet blant annet å tette hull som kan gjøre at ikke alle stater får tilgang på samme informasjon om noen som ikke skal kunne få kjøpe våpen.

President Donald Trump reiste til Florida fredag og traff ofre for skoleskytingen og helsepersonell, men har nektet å svare på spørsmål om våpenlover. Han skal imidlertid være positiv til det siste forslaget:

– Mens diskusjonene pågår og revisjoner blir vurdert, støtter presidenten forsøket på å forbedre bakgrunnssjekkings-systemet, heter det i en uttalelse fra talsperson Sarah Sanders i Det hvite hus.

Tidligere masseskytinger har også vært etterfulgt av debatter om våpenlovgivning, uten at store endringer har gått gjennom Kongressen. Mange republikanere motsetter seg generelt forsøk på å stramme inn lovgivningen på grunn av retten til å bære våpen som er nedfelt i grunnloven.

– Ikke nok

Snakk om en lov som forbedrer systemet for bakgrunnssjekker stilner ikke ropene om en tydelig innstramming av lovverket. Til Reuters sier en skoleelev at de unge ønsker mer enn bare forbedrede bakgrunnssjekker.

Også demokraten Chris Murphy, som er en av dem som står bak loven som utarbeides, vedgår at en slik lov alene ikke vil være nok.

– Ingen burde late som om denne loven alene er en adekvat respons på denne epidemien, skriver han på Twitter

Gonzales, som har blitt en sterk stemme i bevegelsen for strengere våpenlover, gikk mandag i strupen på National Rifle Association (NRA), og alle som mottar penger fra organisasjonen. Det innebærer Donald Trump, som mottok over 200 millioner kroner under valgkampen.

– Oppløs. Demontér. Ikke lag en annen organisasjon under et annet navn. Ikke våg å komme tilbake, sier hun til CNN .

– De sier at kriminelle får tak i våpen uavhengig av lovene. Det kan være sant, men vi trenger ikke å oppmuntre dem til å få tak i disse våpnene. Vi kan gjøre det vanskeligere, og vi kan forhindre noen av disse forferdelige hendelsene fra å skje. Og hvis noen ikke ønsker det på dette tidspunktet, så er det patetisk.

Skal arrangerer marsj

Flere steder har både unge og voksne protestert for strengere våpenlover. mandag samlet elever seg utenfor Det hvite hus.

– Hey! NRA! Hvor mange barn drepte dere i dag? ropte de ifølge New York Daily News.

Alex Wind (17) er en av initiativtagerne bak kampanjen «Never Again» som ønsker endring i våpenlovene. Han var selv i en dramatime på skolen i Florida da brannalarmen gikk av, og Nicolas Cruz begynte å skyte elever og lærere onsdag.

Til Washington Post sier han han og flere elever andre ikke vil møte opp på skolen igjen før det skjer en endring. Den 24. mars har skoleelevene tatt initiativ til å arrangere en marsj for strengere våpenlover som går under navnet «marsj for livene våre».

– Vi marsjerer fordi det ikke bare er skoler. Det er kinoer, det er konserter, det er nattklubber. Sånne ting kan ikke bare skje. Vi marsjerer for livene våre, vi marsjerer for de 17 livene vi mistet, og vi marsjerer for barna våres liv, og deres barn, og deres barn, sa Wind til Vox.