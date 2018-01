TRUMP-KLAR: Statsminister Erna Solberg. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Erna tar opp terror med Trump

Publisert: 10.01.18 02:42

UTENRIKS 2018-01-10T01:42:35Z

WASHINGTON DC (VG) Statsminister Erna Solberg er onsdag ettermiddag på vei til Det hvite hus, hvor hun vil diskutere kampen mot terror med USAs president Donald Trump.

Møtet finner sted klokken 20.00 norsk tid onsdag kveld. På flyturen over Atlanterhavet tirsdag kveld finslipte hun budskapet til den amerikanske presidenten.

– Det aller viktigste i møtet blir det norsk-amerikanske samarbeidet, om forsvar og annet. Så vil mye handle om hva som skjer i neste runde i arbeidet mot terror, nå som IS er så slått militært i Irak og Syria. Det blir en stor diskusjon i NATO, derfor er det viktig å få opp nye ideer om hvordan kampen mot terror skal fortsette, sier Solberg til VG.

Det blir Erna Solbergs første en-til-en møte med Donald Trump etter at han ble innsatt som president for nøyaktig et år siden.

I 2016 var statsministeren og mannen Sindre Finnes gjester hos forgjengeren Barack Obama sammen med sine nordiske kolleger. Da var det middag og festivitas.

Nå er det snakk om en time til sammen, inkludert offisielle bilder og noen minutter under fire øyne – pluss en planlagt pressekonferanse med Trump etterpå.

Det betyr at Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og medfølgende rådgivere og embetsverk, må benytte tiden godt.

For ett år siden mente Trump at NATO ikke gjorde nok mot terror, og at alliansen dermed var utdatert. Så kom Jens Stoltenberg til Washington i påsken, og da var NATO ikke lengre utdatert i Trumps øyne.

– For oss er det viktig å snakke med amerikanerne om bekjempelse av terror og langsiktig konflikt-forebygging, sier Solberg til VG.

– IS er bekjempet militært, men de er ikke borte. Flytter kampen seg til andre deler av verden som er sårbare? Vi må finne ut hvordan vi skal hindre spredning av konflikten, og utvikle motstandsdyktighet i landene. Vi må løfte Irak, og bidra til stabilitet der. Så må vi hindre at Syria blir et nytt Afghanistan, sier Solberg.

Hun ønsker ikke å gi klare svar på hva Norge skal bidra med fremover, eller hva NATOs rolle skal være.

– Det er ikke nødvendigvis bare militært nærvær vi snakker om. Det er for tidlig å si hva slags rolle Norge skal ha, men det er ikke nødvendigvis bare militært. Det er ikke sikkert at det trengs norske spesialstyrker der i tiden som kommer, sier hun.

Ettersom Ine Eriksen Søreide kommer rett til Det hvite hus fra møter med israelerne og palestinerne, er det åpenbart at Midtøsten også vil bli et tema mellom Trump og Solberg.

– Der Norge er involvert som megler i konflikter, oppfattes vi som et land uten sterke interesser i regioner eller områder, med godt kvalifiserte folk. Det er ikke like vellykket hver gang, men vi skal alltid være villige til å forsøke å skape fred, sier Solberg.

– Tror du Trump deler det synet på Norge?

– Jeg har ikke møtt dem nok ganger til å svare på det. Men jeg har inntrykk av at amerikansk UD mener det, og at vår rolle gir oss innflytelse og gjør også til interessante samtalepartnere, sier Solberg.