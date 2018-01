DANMARK: Dronning Margrethe og prins Henrik under Dronning Margrethes 77-års fødselsdag på Marselisborg Slot i fjor. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

Prins Henrik innlagt på sykehus

NTB

Publisert: 28.01.18 20:11

Danmarks prins Henrik (83) er lagt inn på sykehus etter en sykdom han pådro seg i Egypt, opplyser det danske kongehuset.

Den 83 år gamle ektefellen til dronning Margrethe ble innlagt på sykehus for noen dager siden.

Kongehuset vil ikke informere nærmere om prinsens helsetilstand, annet enn at han altså behandles for en sykdom han pådro seg under en ferie i Egypt tidligere denne måneden.

Han skal gjennomgå en rekke undersøkelser.

I fjor ble det kjent at prins Henrik lider av demens. Han ble pensjonert fra sine offentlige plikter. Han har flere ganger reist til Sharm El Sheik i Egypt, der han kjenner hotelleier Anan el Galaly. Siste reise foretok han 4. januar i år.

I september i fjor gikk kongehuset ut med beskjed om at prinsen lider av demens . Det var bare noen uker etter at han i et intervju med danske Se og Hør uttrykte sin misnøye med måten han blir behandlet på i den danske kongefamilen.