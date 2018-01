Opposisjonsleder løslatt etter protester i Russland

Publisert: 28.01.18 15:19

UTENRIKS 2018-01-28T14:19:18Z

ST PETERSBURG (VG) Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble pågrepet på vei til en demonstrasjon i Moskva søndag. Samme kveld ble han løslatt uten siktelse.

Navalnyj rakk ikke engang å komme frem til sin egen demonstrasjon, før han ble pågrepet av politiet i Moskva . Men Navalnyjs mange støttespillere fortsatte uredd uten han.

– Jeg vil vise at jeg ikke er enig med måten dette landet er styrt på. Dette er ikke et demokrati, fordi kun noen få på toppen sitter med penger og makt, mens mange i dette landet lider, sier den 21 år gamle medisinstudenten Anna Sjalina til VG på demonstrasjonen i St Petersburg.

Ved 22-tiden søndag kveld opplyste Navalnyjs advokater at opposisjonslederen var løslatt, uten at det er tatt ut siktelse, melder nyhetsbyrået Reuters.

«Putin-tyv»

De noen tusen oppmøtte på plassen like ved Smolnyj-katedralen ropte «Putin-tyv!» og «Putin - ikke min president!», mens et stort antall opprørspoliti jobbet intensivt med å splitte demonstrantene og blokkere veien med store kjøretøy.

Over hele Russland har det søndag pågått protester mot at opposisjonspolitikeren Navalnyj ikke får lov til å stille som kandidat i det russiske presidentvalget i mars.

Den russiske valgkomiteen begrunner utestengelsen med at han er tidligere domfelt for bedrageri, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.

Fakta ALEKSEJ NAVALNYJ (41) * Russisk blogger, korrupsjonsjeger og protestleder. Utdannet jurist. * På sin populære Youtube-kanal kritiserer han regimet. * Sentral i protestene mot Vladimir Putin vinteren 2011– 2012, i forkant av Putins gjeninnsettelse som president. * Har flere ganger blitt satt i fengsel. * Stilte som kandidat til borgermestervalget i Moskva, der han fikk over 27 prosent av stemmene. *Ville stille som presidentkandidat i 2018 , men får ikke lov på grunn av en tidligere dom for bedrageri, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert. (Kilde: NTB)

Politiet gjennomsøkte kontor

I dag tidlig brøt russisk politi seg inn i Navalnyjs Moskva-kontor . En talsperson for Navalnyjs stab mener politiet ville avbryte en direktesending som skulle dekke demonstrasjonene i den østlige delen av landet , ifølge NTB.

På sin Youtube-kanal sier Navalnyj følgende til publikum om demonstrasjonen: «Å være hjemme er å gi et et signal om at du er klar til å tåle ytterligere 6 år. Det er ikke et signal jeg vil gi».

Putin, som har sittet i 18 år, forventes å vinne valget også i år . Det vil sikre 65-åringen makten frem til 2024.

– Har nok med å overleve

Navalnyj har de siste årene bygget seg en betydelig protestbevegelse som inkluderer nesten 200.000 frivillige. I St Petersburg er flertallet av demonstrantene unge, men med stokk og tjukke pelsjakker roper også Sofia Vladimirovna (69) og Ljudmila Genodivna (69) anti-Putin- slagord mot det offensive politiet i tungt beskyttelsesutstyr.

– De fleste pensjonister stemmer på Putin fordi de har mer enn nok med å overleve, til å skulle engasjere seg politisk. Mens Putins menn har ustanselig tilgang på penger, lever vi pensjonister på fattige 9000 rubler i måneden, sier Vladimirovna opprørt til VGs reporter på stedet.

Summen tilsvarer 1230 norske kroner.

Putin nevner ikke ved navn

Akkurat som Navalnyj ikke anerkjenner Putin som en uerstattelig leder, vil ikke president Putin anerkjenne Navalnyj som en konkurrent.

Selv om russisk politi stadig engasjerer seg i hva opposisjonspolitikeren gjør, snakker Putin aldri om Navalnyj, og selv på direkte spørsmål om Navalnyj under presidentens årlige pressekonferansen, refererte Putin bare til «vedkommende du snakker om», og svarte kort at «han skal ikke få destabilisere landet».

Statlige meningsmålinger ikke gir Navalny mer enn en drøy prosents oppslutning. Likevel er han langt mer brysom for Putin enn de andre opposisjonskandidatene, forteller Flemming Spidsboel Hansen, seniorforsker med Russland som spesialfelt ved Dansk Institutt for internasjonale studier (DIIS).

– Det faktum at Putin meg bekjent aldri har omtalt Navalnyj ved navn, sier noe om hvordan Putin ser på han. Navalnyj har blitt en så stor trussel at makta ikke tør å sette han i fengsel for lengre tid, og heller ikke kan risikere at han stiller som president. Derfor får vi varianter som denne, hvor han får en dom mot seg, og så blir satt inn bak murene i noen dager i forbindelse med demonstrasjoner, sier Spidsboel Hansen til VG.

Opposisjonspolitikeren har oppfordret alle sine tilhengere til å boikotte valget den 18.mars.