RYKKET UT: Brannbiler og ambulanse kan skimtes ved en ski-resort i Kusatsu i sentrale Japan. Et vulkanutbrudd skal ha forårsaket et snøskred i området. Foto: Suo Takekuma / AP / NTB scanpix

En død og flere skadet etter vulkanutbrudd i Japan

Publisert: 23.01.18 05:24

Et vulkanutbrudd ved Kusatsu i Japan skal ha utløst et snøskred nær et skianlegg. En japansk soldat har omkommet og flere andre er skadet.

Utbruddet fra vulkanen Kusatsu-Shirane sentralt i Japan skjedde rundt klokken 10 tirsdag, melder Japans meteorologiske institutt.

Vulkanutbruddet utløste et snøskred nær skianlegget Kusatsu Kokusai, opplyser lokalt brannvesen ifølge The Japan News .

En gruppe på 30 japanske soldater drev med skitrening i området da de ble tatt av snøskredet. Fem av dem ble skadet, mens en har omkommet, opplyser en talsmann for forsvaret til AFP .

Det ble tidligere meldt at seks soldater var skadet, men at alle kom fra hendelsen i live.

Flere skadede

En tjenestemann i det lokale brannvesenet sier til AFP at ti personer ble skadet i hendelsen, hvorav fem av dem alvorlig.

Noen av de skadede skal ha befunnet seg i en gondol som fikk vinduene knust av steiner fra vulkanen.

AP melder at ni sivile personer ble skadet av steiner som vulkanen spydde ut. Ytterligere en person, i tillegg til de seks soldatene, ble tatt av snøskredet som skal ha rammet rundt en halvtime etter vulkanutbruddet, får nyhetsbyrået opplyst av tjenestemenn i brannvesenet og forsvaret.

Like etter utbruddet ble det meldt at en person var savnet i området, men dette ble senere avkreftet, ifølge NTB.

Fare for nye skred

Vulkanen spydde ut svart røyk etter utbruddet og det advares mot flygende steiner innen en to kilometer radius fra vulkanen. Japans meteorologiske institutt advarer også om at ytterligere snøskred kan komme.

– Jeg hørte smellet mens jeg sto på ski, og snudde meg å så en sky av svart røyk, forteller et øyenvitne.

Rundt 80 personer har søkt ly på en stasjon på toppen av skibakkene, etter at gondolen har blitt stengt som følge av vulkanutbruddet, opplyser Hayato Tobe i det lokale brannvesenet ifølge AP. Det vurderes å bruke snøscootere for å frakte dem ned.

Farenivået ved vulkanen er hevet fra 1 til 3 på en skala der 5 er det høyeste nivået. Ved farenivå 3 får ikke besøkende lov til å gå i fjellet. Samtidig anbefales det at barn og eldre forbereder seg på å evakuere området.

Kusatsu-Shirane ligger på 2.160 meters høyde.