Kaller Donald Trump for tonedøv etter konevold-skandale

Publisert: 09.02.18 20:57

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump sier dette er en tøff tid for hans rådgiver som denne uken måtte gå av etter anklager om konevold. Presidenten uttrykker ingen sympati forkvinnene.

– Vi ønsker ham lykke til. Han jobbet hardt. Vi fant ut av dette nylig, og jeg ble overrasket. Det er en tøff tid for ham. Han gjorde en god jobb i Det hvite hus, og forhåpentligvis får han en fantastisk karriere. Det var trist å høre om. Han har sagt klart og tydelig at han er uskyldig. Vi må huske det. Vi ønsker ham alt det beste.

Det var ordene Donald Trump kom med da journalister i Det hvite hus fredag kveld, norsk tid, spurte presidenten om en kommentar om at hans nære rådgiver Robert Porter (40) denne uken gikk av etter anklager om vold mot to ekskoner og en tidligere kjæreste.

Trumps stabssjef John Kelly sier fredag at han er villig til å fratre sin stilling som følge av hvordan saken mot Porter ble håndtert, skriver New York Times .

Trump kom ikke med en eneste kommentar om kvinnene. Ingen uttrykk for sympati for dem, men fikk Porter til å fremstå som offeret i saken. Det får politiske kommentatorer i Washington, D.C. til å reagere kraftig.

– Det er skammelig. At han bare skryter over Porter og ikke sier noe om kvinene er bare trist, sier CNNs Dana Bash, og kaller presidenten tonedøv.

Det samme gjør Caitlin Huey Burns i RealClearPolitics på Twitter. Hun påpeker også på at det finnes bilder av en av de to ekskonene med blåveis over øyet.

– Likevel er presidentens respons at han sier han er uskyldig, skriver hun.

Selv den konservative kommentatoren Ben Shapiro reagerer på at Trump unnskylder Porter med å si at Porter hevder sin uskyld.

I en kommentar på sitt nettsted, The Daily Wire , går Shapiro gjennom hvordan det er et mønster hos Donald Trump at han ser ut til å tro på folk som hevder seg feilaktig anklaget for enten seksuelle overgrep, eller vold. Bortsett fra når det er politiske motstandere av presidenten.

– Trumps regel gir praktisk mening. Han har selv blitt anklaget av flere kvinner for både seksuelle overgrep og vold. Han nekter for dem. Derfor må han ta alle andres nektelser for god fisk, skriver Shapiro.

Fikk ikke sikkerhetsklarering

Begge Porters ekskoner har i forbindelse med den obligatoriske bakgrunnssjekken av Porter, for hans sikkerhetsklarering til Det hvite hus, forklart FBI at han var fysisk og psykisk voldelig mot dem.

Med det som bakgrunn fikk Porter aldri en permanent sikkerhetsklarering. Likevel har han jobbet svært tett på presidenten. Porter er for øvrig ikke den eneste i Det hvite hus som mangler dette. Flere andre, deriblant Trumps svigersønn Jared Kushner, er i samme situasjon.

Ifølge kilder flere amerikanske medier har i Det hvite hus, skal blant annet stabssjef John Kelly ha vært klar over anklagene, som først ble offentlig kjent denne uken, i flere måneder.

Det har likevel ikke fått stabssjefen til å sparke Porter, som hadde stillingen som stabssekretær, tidligere. Mange i amerikansk politikk reagerer nå på dette.

– Dersom de visste det burde han ikke vært i jobben, sier Francis Rooney, en republikansk kongressmann fra Florida, i et intervju på CNN.

Jennie Willoughby, en av ekskonene, tar stabssjefen delvis i forsvar. Hun forklarer at eksmannen er god til å snakke for seg.

– Slik jeg kjenner Rob har han nok fått dette til å fremstå mindre alvorlig enn det er. Samtidig burde Kelly ha reagert straks han så bildet, sa hun i et intervju med CNN torsdag.

Ville ikke at Porter skulle trekke seg

Tirsdag, før bildet ble publisert, men etter at voldsanklagene ble offentlig kjent, sa sendte Kelly ut en pressemelding der han skrev at han var stolt over å jobbe med Porter. På onsdag, etter at blåveisbildet var publisert i flere medier, skal Kelly ifølge Washington Posts kilder fremdeles ha ønsket at Porter forble i jobben sin. Rådgiveren, som har vært regnet som svært innflytelsesrik i Det hvite hus, valgte likevel å si opp. Til tross for at han hevder å være uskyldig.

Fredag skal Kelly ha forsøkt å få en annen versjon ut i mediene. Han skal ha bedt sine nærmeste medarbeidere fortelle at han ba Porter trekke seg like etter at han ble klar over at anklagene var troverdige.

Ifølge NBC News skal Trump være irritert på Kelly for hans håndtering av saken.

Under torsdagens pressebriefing i Det hvite hus skjedde det noe som ikke har vært spesielt vanlig under denne administrasjonen; Assisterende pressesekretær Raj Shah kom med en innrømmelse.

– Vi kunne trolig ha håndtert denne saken bedre, sa han.

Bekymret for kjæresten

Etter at saken sprakk har det også blitt kjent at Porter nylig har innledet et forhold til Det hvite hus’ kommunikasjonsdirektør , 29 år gamle Hope Hicks. Hun skal de siste dagene ha forsvart sin kjæreste internt i Det hvite hus.

Ifølge CNNs kilder der skal det ha fått presidenten til å stille spørsmål om hennes dømmekraft. Likevel hadde han altså ingenting annet enn godord selv å si om Porter i dag.

Jennie Willoughby sier hun er bekymret for Hicks.

– Dersom Rob ikke allerede har vært voldelig mot henne, så kommer han til å være det.