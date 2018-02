Millionran og kidnappingsdrama i Frankrike

NTB

Publisert: 09.02.18 21:50

UTENRIKS 2018-02-09T20:50:58Z

To ransmenn bortførte datteren til en sjåfør av en fransk verditransport. Så krevde de innholdet i bilen i løsepenger, trolig nærmere 20 millioner euro.

Dramaet utspant seg i Lyon torsdag kveld. To menn som utga seg for å være rørleggere, bortførte en 22 år gammel kvinne fra leiligheten hennes i den franske byen.

Kvinnen ble bakbundet og stuet inn i en bil. Deretter tvang kidnapperne kvinnen til å ringe sin far, som jobber som sjåfør for et sveitsisk pengetransportfirma, for å be om hele kontantbeholdningen i en av verditransportbilene i løsepenger.

Faren kjørte til en parkeringsplass på sveitsisk side av grensen mellom Frankrike og Sveits. Men der ventet flere bevæpnede menn på ham.

– Ranerne tømte varebilen for hele innholdet og forsvant deretter i en mørk Porsche SUV, opplyser sveitsisk politi.

Ifølge en politikilde fikk ranerne med seg mellom 17 og 20 millioner euro, tilsvarende mellom 166 og 196 millioner kroner.

Den 22 år gamle kvinnen ble senere på kvelde funnet fysisk uskadd i en veikant utenfor Lyon. Hun var imidlertid fortsatt sjokkskadd da hun ble avhørt av politiet fredag.

Ranerne var fredag kveld fortsatt på frifot.