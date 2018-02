LEDER: Jeanette Manfra i nettsikkerhetsavdelingen i departementet for innenlands sikkerhet. Foto: SAUL LOEB / AFP

Departementet for innenlands sikkerhet: Russland brøt seg inn i USAs velgerlister

WASHINGTON, D.C. (VG) I 21 amerikanske delstater forsøkte Russland å bryte seg inn i de digitale velgerregistrene under valget i 2016. Noen steder lyktes de.

Det forteller Jeanette Manfra, som leder nettsikkerhetsavdelingen i departementet for innenlands sikkerhet, i et intervju med NBC News .

Hun opplyser at hun ikke kan snakke om klassifiserte opplysninger, men letter altså likevel litt på sløret.

– Vi så at det ble gjort forsøkt mot 21 stater, og at de med suksess klarte å trenge seg inn i en eksepsjonelt liten andel av disse, sier Manfra.

Flere av de store etterretningsorganisasjonene i USA , som CIA, har tidligere bekreftet at Russland på ulike måter forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Frykter nye angrep

Jeh Johnson, som den gang var statsråd i departementet sier at 2016 var en vekker for amerikanske myndigheter. Han frykter at det ikke er blitt gjort nok i ettertid for å beskytte landet mot nettangrep. Han mener flere delstater ikke har gjort noe som helst så langt.

– Det er nå delstater og føderale myndigheters plikt å gjøre noe med dette, før vårt demokrati blir angrepet på nytt, mener Johnson.

Manfra er ikke enig med Johnson i at lite, eller ingenting, er blitt gjort.

– Jeg vil hevde at de alle har tatt det seriøst, sier hun.

Departementet for innenriks sikkerhet har slått fast at de som forsøkte å ta seg inn i databaser over registrerte velgere representerte russiske myndigheter. Selv om man er sikker på at dette var russere, og at de i noen tilfeller faktisk lyktes, har man ikke funnet bevis for at noen av databasene faktisk ble tuklet med.

Nekter for angrep

Fem av de 21 statene som ifølge departementet ble angrepet hevder selv at de aldri var utsatt for angrep. Blant disse er store stater som Texas og California.

Flere stater opplyser også til NBC News at de ikke har fått spesifikk informasjon fra de føderale myndighetene rundt hvilke trusler som foreligger. Jeanette Manfra lover at dette skal endre seg.

Hun forteller også at departementet vil henvende seg til alle statene og tilby bistand.

Andre stater opplyser at de mener føderale myndigheter ikke har noe med å blande seg inn i deres velgerdatabaser. Det får Jeh Johnson til å reagere.

– Det er naivt, og uansvarlig overfor folket de er ment å tjene, å si at føderale myndigheter ikke bør bidra med hjelp.