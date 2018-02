STÅR I KØ FOR VANN: Innbyggere i Cape Town kan ikke bruke mer enn 50 liter vann per dag. Foto: Bram Janssen / TT / NTB scanpix

Cape Town snart tom for vann: – Det er som et dommedag-scenario

Publisert: 03.02.18 21:09

Hva skjer når en millionby ikke har tilgang til vann? Nå nærmer den sørafrikanske byen Cape Town seg «dag null», hvor myndighetene vil kutte vannforsyningene.

Myndighetene i Cape Town har innstendig oppfordret innbyggerne til å spare på vannet.

Før 1. februar kunne innbyggerne bruke 87 liter vann per dag hver. Men ved månedsskiftet ble kravene strengere: Nå må alle holde seg til 50 liter om dagen.

– Stemningen i byen er veldig merkelig. Noen har panikk, mens andre vet ikke hvordan de skal håndtere dette, forteller Dave Gale (52) på telefon fra bydelen Joostenberg Vlakte i Cape Town til VG.

– Bruker vannet om og om igjen

Det er totalforbud mot å vanne hagen og vaske bilen, og man kan ikke dusje i lenger enn i to minutter. De 50 literne skal dekke vasking av klær, spyle toalettet, pusse tennene, vaske seg selv, matlaging og drikkevann, skriver CNN.

Til sammenligning bruker nordmenn i gjennomsnitt 197 liter i døgnet hver, ifølge organisasjonen Norsk Vann.

Dave Gale har startet en Facebook-gruppe sammen med et par andre, hvor lokale kan dele tips og triks til hvordan man kan spare på vannet.

– Før har vi dusjet daglig, men nå må vi begrense oss til et par dager i uken - og hårvasken er det nesten bare å glemme. Vi bruker det samme vannet om og om igjen. For eksempel bruker vi det først i matlaging, så bruker vi det til å vaske og til slutt til å trekke opp med do - som vi forøvrig ikke kan gjøre etter hvert ærend, forklarer han.

De som «sløser» med vannet og stiger over grensen, blir straffet med en ekstra avgift på vannregningen.

«Dag null»

Vannkildene til byen med 3,5 millioner innbyggere er snart tomme - til tross for tiltakene. Mangeårig tørke og en ekstrem befolkningsvekst har bidratt til vannkrisen. Flere eksperter mener tørken delvis skyldes klimaendringer.

Myndighetene har lenge advart mot «dag null», når de kan bli tvunget til å kutte den kommunale vannforsyningen til store deler av byen.

De siste beregningene tyder på at dette kan skje 16. april, skriver The Guardian. Cape Town kan dermed bli kan verdens første storby som går tom for vann.

– Jeg tror de fleste går igjennom en slags sorg, fordi vi må få en helt ny livsstil, forklarer Gale.

– Det er jo som et dommedag-scenario!

Cape Town har klart å over halvere det daglige forbruket – fra 1200 million til 540 millioner liter. Hvis de klarer å kutte forbruket med ytterligere 25 prosent vil det være mulig å unngå «dag null».

I mai starter regnperioden og vannkilder vil forhåpentligvis fylles opp. Men siden det har vært tre år med tørke – som har ført til av vannreservoarene er historisk lave – er det ikke sikkert det blir redningen.

Theewaterskloof Dam, som er en av Cape Towns største vannreservoarer, holder etter flere år med tørke kun 20 prosent av vannkapasiteten sin.

– Folk hamstrer vann

Istedenfor vann i kranene vil myndighetene opprette 200 vannposter rundt om i byen som skal sørge for 25 liter vann om dagen per innbygger.

Gale forklarer at vannmangelen har ført til opprør. Tilgjengeligheten til vannkilder har skapt spenninger mellom fattig og rik og bøndene har blitt beskyldt for å sløse med vannet mens andre er sparsomme.

– Folk hamstrer vann for å være foreberedt til «dag null». Folk krangler og slåss om de siste vannflaskene i butikkene. Det har ført til at matbutikkene har måtte innført en regel på at man kan kjøpe et begrenset antall vannflasker om gangen, sier Gale.

Frykter økonomisk kollaps

Hvis det blir vannposter på «dag null» er det ventet økt kriminalitet da folk vi være desperate etter å få tak i sine 25 liter.

I tillegg til at de nye vannpostene vil føre til store kostnader kan mangelen forårsake flere økonomiske utfordringer.

– En stor bekymring er å sikre at økonomien ikke kollapser. Vi må holde jobber og forretninger i gang. Det kan jo selvfølgelig få store konsekvenser, men det spørs hvor lenge det holder på, forteller varaordføreren i Cape Town, Ian Neilson, til The Guardian.