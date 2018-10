VALGDAG: Begge favorittene til å vinne i presidentvalget, vil ha Kaukasus-landet Georgia nærmere et fullverdig medlemskap i EU og NATO. Foto: Arthur Bondar, VG

En stemme for fred i Georgia

2018-10-28

TBILISI (VG) Alt georgiske Irakli ( 35) håper på i valget, er stabilitet og fred. I dag holder Georgia presidentvalg for siste gang.

Publisert: 28.10.18

På skolen i hovedgaten av Georgias hovedstad Tbilisi er det rigget til presidentvalg. Klokken 12 på formiddagen står en meget beskjeden mengde mennesker i kø utenfor klasserommet hvor stemmene skal avlegges.

Det lille Kaukasus-landet ved Svartehavet har en urolig fortid bak seg, noe flere av velgerne tar med seg inn i stemmelokalet.

Irakli (35) følger sin eldre mor på krykker inn i klasserommet, og sier det er mye følelser i sving når valget skal tas.

– Alt jeg ønsker for oss er stabilitet og fred. Jeg er 35 år gammel og har opplevd 3 kriger, forteller Irakli, som er fra den omstridte regionen Abkhasia, hvor det i 2008 pågikk en krig med Georgias mektige nabo Russland.

FAKTA: Sør-Ossetia og Abkhasia Regionene er ifølge FN og verdenssamfunnet delrepublikker i Georgia, men er i praksis løsrevet under Russlands beskyttelse siden tidlig på 1990-tallet. Russland anerkjente dem som selvstendige stater i 2009. NATO anerkjenner ikke Sør-Ossetia og Abkhasia som selvstendige stater. (Kilde: NTB, NATO)

Russland truer

Nettopp forholdet til Russland har preget valgkampen i år. Begge kandidatene som ligger best an på målingene, den tidligere diplomaten og utenriksministeren Salomé Zurabisjvili (66) som støttes av regjeringspartiet Georgisk drøm, og opposisjonskandidaten Grigol Vasjadze, vil ha Georgia nærmere et fullverdig medlemskap i EU og NATO.

Georgia har ventet i 25 år på å få bli medlem av forsvarsalliansen, men mangler fortsatt å oppfylle enkelte kriterier for medlemskap. Konflikten med Russland om utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia er noe som fortsatt står i veien for NATO-medlemskap for georgierne.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev advarte nylig om at NATO-medlemskap for det tidligere Sovjetlandet kan utløse en «forferdelig konflikt ».

Kan få første kvinnelige president

Dersom den franskfødte yrkesdiplomaten Salomé Zurabisjvili gjør det like bra som forventet på målingene, kan hun vinne og dermed bli den første kvinnelige presidenten i et Kaukasus-land.

– Om det er en kvinne eller mann spiller ingen rolle, så lenge det er noen som styrer landet på en samvittighetsfull måte og hører på hva folket ønsker, sier førstegangsvelger Nick (19) , og legger til at han egentlig ikke har særlig troen på noen av de 25 kandidatene som stiller til valg i år.

Det har vært kontroverser rundt Zurabisjvilis kandidatur, først og fremst på grunn av hennes uttalelser om at krigen i Sør-Ossetia og Abkhasia skjedde på grunn av at Georgia «ga etter for Russlands provokasjoner», noe en del velgere mener er en hyklersk innstilling.

Siste presidentvalg

Dette er siste gangen de knapt 4 millioner georgierne velger president. Om seks år vil ikke presidenten lenger bli valgt av folket direkte, men bli utnevnt av folkevalgte.

Landet er i ferd med å gå over til et parlamentarisk system, og presidenten skal først og fremst ha en seremoniell rolle.

Likevel er posisjonen viktig, sier Lika Miladze til VG, i det hun haster fra stemmelokalet og hjem til barnebarna.

– Presidenten er Georgias ansikt utad, derfor har vedkommende stor betydning, sier kvinnen.

Den unge bestemoren har brukt de siste 15 årene av livet sitt på å passe på barnebarna, og ønsker seg et velferdssystem der staten tar bedre vare å folket.

– Vi ønsker bare å kunne leve normalt, at det ikke skal være så vanskelig, og ikke minst at det skal finnes jobber å gå til.

Stemmeurnene stenger klokken 18 norsk tid. Valgdagsmålinger ventes kort tid etter. Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, blir det en annen runde av presidentvalget. Den holdes isåfall den 1. desember.