FORHÅNDSSTEMMING: Rekordmange skal ha forhåndsstemt i år. Her fra delstaten Georgia i forrige uke. Foto: LAWRENCE BRYANT / REUTERS

Tror på rekordstor valgdeltagelse

UTENRIKS 2018-11-03T19:58:57Z

Normalt er det få som stemmer ved mellomvalg i USA. Årets valg kan bli et unntak. Enkelte tror valgdeltagelsen kan bli den høyeste på 50 år.

Publisert: 03.11.18 20:58

– Splittelsen i amerikansk politikk er med på å mobilisere velgere på begge sider på måter som gjør at man kan se for seg uvanlig høy valgoppslutning ved dette mellomvalget, sier professor Mark A. Peterson ved Univeristy of California, Los Angeles (UCLA), til VG.

Mange spekulerer i at man kan se den største deltagelsen siden 1966 og 1970, en annen periode USA var svært splittet. Den gang var det ting som borgerrettigheter og Vietnamkrigen som skapte splittelse.

I dag er det Donald Trump. Enten man liker presidenten eller ei.

Fire tegn

Michael McDonald, som er professor ved University of Florida og studerer valgdetakelse spesielt, sier til radiostasjonen NPR at amerikanere flest trolig aldri har opplevd at en så stor andel av landets innbyggere går til stemmeurnene ved et mellomvalg som det han forventer i år.

Hans spådom er at opp mot 50 prosent av de stemmeberettigede kan ta turen ut av sofaen. Ved forrige mellomvalg, i 2014, var tallet så lavt som 36 prosent. I 1966 var tallet 48 prosent. Kommer man høyere enn det må man helt tilbake til 1914 for å finne høyere deltagelse. Da stemte 51 prosent av velgerne.

McDonald viser til fire indikatorer som taler for svært høy valgdeltagelse:

Det har vært rekordmange velgere i ulike spesialvalg – der man har måttet fylle seter som av ulike årsaker har blitt ledige – som har blitt holdt mellom presidentvalget i 2016 og årets mellomvalg.

Valgdeltagelsen i primærvalgene, der de endelige kandidatene til mellomvalget ble valg, var svært høy.

Interessen for valget virker være større enn normalt.

Det har vært avgitt mange forhåndsstemmer. Enkelte steder ekstremt mange. I Georgia, for eksempel, skal tre ganger så mange ha gjort dette som i 2014.

– Alle indikatorene peker i samme retning, sier McDonald.

Andre faktorer blir også trukket frem. Som at det har vært rekordmange kandidater til de ulike posisjonene i dette mellomvalget og at særlig kvinner virker å være enda mer engasjert enn tidligere.

Usikkerhetsmoment

Selv om Mark Peterson også tror at man kan se flere velgere 6. november enn normalt peker han på at det er flere usikkerhetsmoment.

– Samtidig som splittelsen mobiliserer fløyene kan man se for seg at de i midten mister entusiasmen på grunn av alt sinnet, den ufine retorikken og alt som distraherer fra det politikk egentlig bør handle om. Ting som arbeidsplasser, lønninger, helsevern, utdanning, klima og mange flere temaer, sier Peterson.

Han sier han er spent på om man vil se andre velgergrupper enn de som vanligvis stemmer ved mellomvalg komme til stemmelokalene.

– Den typiske mellomvalgsvelgeren er eldre, hvit og gift. Et spørsmål nå er om vi vil se flere unge velgere og flere afroamerikanere enn vanlig. Og hva med Trump-velgerne uten høyere utdanning. Vil de bli sittende hjemme når de ikke kan stemme direkte på ham?

Professoren peker også på at usikkerhetsmomentene fort kan føre til et ganske annet resultat enn hva mange forventer.

– Mange kan få seg en overraskelse, til tross for sofistikerte meningsmålingsmetoder. Vi vet rett og slett ingenting helt sikkert, avslutter han.