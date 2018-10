Trump-kunstverk i Det hvite hus vekker oppsikt

UTENRIKS 2018-10-16T08:54:55Z

Presidenten har hengt opp et bilde av seg i lystig lag med sine forgjengere i Det republikanske partiet, det har ikke gått upåaktet hen.

Publisert: 16.10.18 10:54

Det store spørsmålet folk sitter igjen med er: Hva sier Abraham Lincoln til Donald Trump ? skriver The Washington Post .

Maleriet «The Republican Club» ble oppdaget da Trump stilte opp til et intervju i «60 minutes» på kanalen CBS. Det henger utenfor Det ovale kontor i Det hvite hus.

Til felles for dem som deltar i det tilsynelatende hyggelige samværet i bildet, er at de har delt kontor og har representert Det republikanske partiet.

Husker du? Trump ville låne en van Gogh, fikk tilbud om gulldo

Andy Thomas har malt et tilsvarende bilde av de tidligere presidentene fra Det demokratiske partiet.

– Aner ikke hva de snakker om

Han forklarer overfor Washington Post at alle de tidligere presidentene fra hvert parti er malt inn i bildene, men at noen av dem er i bakgrunnen. I tillegg er det malt inn en kvinneskikkelse i hvert av bildene, som Thomas forklarer at er den første kvinnelige presidenten.

På spørsmål om hva de republikanske presidentene snakker om, sier kunstneren:

– Jeg aner ikke, det er det som er morsomt. Vi vet ikke om de hadde kommet overens. Bare fordi de alle er republikanere, betyr ikke at de faktisk liker hverandre.

Trump ringte kunstneren

Kunstneren skrev på Twitter i slutten av august at han hadde fått en hyggelig telefon fra Donald Trump om at han likte kunstverket.

– Jeg husker at han sa at han har sett en god del malerier av seg selv, men at han vanligvis ikke liker dem. Han likte dette. Han fortsatte å snakke om talentet mitt og litt forskjellig. Han snakket litt om politikk. Det varte kanskje tre eller fire minutter. Da jeg la på sa jeg «jeg er for flink til å gå ut og fortsette med gressklippingen», sier Thomas.

På spørsmål om Trump drikker Cola light, svarer kunstneren bekreftende.

– Ja, jeg undersøkte det.

I tillegg til Trump og Lincoln, har Theodore «Teddy» Roosevelt, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush og George W. Bush en plass rundt bordet.

Reagan har en slags fruktdrink. Kunstneren forteller at faren hans var alkoholiker og at han ikke ville vise whiskey foran ham. George W. Bush drikker iste, mens Nixon drikker et glass vin. Lincoln drikker vann.

Bildet er til salgs på kunstnerens nettsider og i noen gavebutikker i USA.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg på Twitter, der brukere har gjort sine egne tolkninger av bildet: