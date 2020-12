ANKOMMET: Her bærer de ut den første leveringen av Pfizer-vaksinen ved Croydon University Hospital i London. Foto: GARETH FULLER / POOL

Her ankommer den første leveringen av coronavaksinen til sykehus i England

Croydon University Hospital i London har mottatt verdens aller første levering av Pfizer-vaksinen. – Jeg er så stolt, sier sjefsfarmasøyt.

For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere denne uken ble coronavaksinen utviklet av tyske BioNTech, med finansiering fra den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer, hastegodkjent i Storbritannia.

Søndag melder Sky News at den første vaksineleveringen er ankommet Croydon University Hospital i London, som det første sykehuset i verden.

– Å vite at vaksinene er her, og at vi er blant de første i landet som faktisk mottar vaksinen, og dermed de første i verden, er bare fantastisk – jeg er så stolt, sier sjefsfarmasøyt i Croydon Health Services Louise Coughlan til Sky News.

– Dette er bare så spennende, det er en viktig anledning.

Russiske myndigheter var først ute, og har begynt massevaksineringen av utvalgte grupper i Moskva, med sin egen vaksine Sputnik V.

Myndighetene opprettet i helgen 70 stasjoner rundt omkring i storbyen hvor personer i visse yrker kan møte opp og bli vaksinert. Det gjelder lærere og andre skoleansatte, sosialarbeidere og helsearbeidere, skriver BBC.

«Begynnelsen på slutten»

Ansatte ved sykehuset har pakket opp doser med vaksinen fra bokser, og plassert dem i frysere.

Coronvaksinen må lagres i rundt 70 minusgrader.

Storbritannias offentlige helsevesen (NHS) er forventet å stå i frontlinjen for mottakelsen av vaksinen.

INN I FRYSER: Her plasseres de første dosene inn i frysere ved Croydon University Hospital i London. Foto: GARETH FULLER / POOL

Medisinsk sjef ved NHS har tidligere sagt til Sky News at starten på vaksinasjonen føles som «begynnelsen på slutten».

– Som lege, føles dette som et utrolig spennende øyeblikk, sa Stephen Powis.

Men han advarte samtidig om at dette er den største vaksinasjonskampanjen i landets historie, og at det vil bli et maraton, ikke en sprint.

Folk over 80, sykehjemsansatte og NHS-ansatte vil være de første som mottar dosene.

I Storbritannia står 50 sykehus nå klare og venter på å ta imot vaksinen.

Ifølge The Guardian har Storbritannia bestilt 40 millioner doser. Ettersom vaksinen krever to doser for vaksinering, vil dette være nok til å vaksinere 20 millioner personer. 10 millioner doser er ventet innen slutten av året – 800.000 av disse i løpet av de nærmeste dagene.

Kan komme til Norge på nyåret

For resten av landene i Europa skal vaksinen opp i et møte i EUs vitenskapskomité den 29. desember, og ligger i tet for godkjenning i EU og Norge.

Regjeringen sier at de håper på å kunne tilby de første vaksinedosene på nyåret i Norge.

– I Norge har vi en klar holdning til at vi vil være med på en felles europeisk godkjennelse. Godkjenningssystemet i Europa er godt, og vi ønsker at en godkjennelse skal bygge på solid vitenskapelig grunnlag, og grundig gransking, sa Steinar Madsen, som er lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, til VG onsdag.

Pfizer og BioNTechs vaksine er en såkalt mRNA-vaksine, som bruker en liten del av virusets genetikk for å lære kroppen hvordan den skal slåss mot viruset.

Foreløpige resultater fra testingen viser ifølge Pfizer at vaksinen er 95 prosent effektiv og ikke har noen alvorlige bivirkninger.

Også tre andre vaksiner er aktuelle for Norge gjennom «rolling review» i EU-systemer. Vaksinekandidatene til Moderna og Oxford, samt kandidaten til Johnson & Johnson, som ble tatt opp til vurdering tirsdag.

Mens vaksinekandidater som Oxford og AztraZenecas vaksine kan bli lettere å lagre, fordi de kan overleve i kjøleskapstemperatur, har eksempelvis Johnson & Johnsons kandidat en annen fordel: den krever bare én dose for å være effektiv. Prisen per dose kan også variere.

Publisert: 06.12.20 kl. 22:57

