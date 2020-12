INN I FRYSEREN: Her plasseres de første dosene med Pfizer-vaksinen inn i frysere ved Croydon University Hospital i London. Foto: GARETH FULLER / AFP

Hackere stjal Pfizer-vaksinedata

Dokumenter som inneholder informasjon om utviklingen av BioNTech og Pfizers vaksine skal ha blitt stjålet i et nettangrep mot EUs legemiddelbyrå.

Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at EUs legemiddelbyrå (EMA) har blitt utsatt for et hackerangrep. Senere samme kveld har det kommet frem at hackerne har fått tilgang til vaksinedata.

Pfizer og BioNTech sier onsdag kveld at hackerne bak angrepet fikk «ulovlig tilgang» til dokumenter relatert til utviklingen av coronavaksinen deres.

Det kommer frem i en felles uttalelse, melder Reuters. Det er EMA som skal ha opplyst Pfizer og BioNTech om angrepet.

I uttalelsen oppgir selskapene at de ikke tror at persondata til noen av testpersonene som har deltatt i utviklingen av vaksinen, har kommet på avveie.

EMA har forsikret om at hackerangrepet ikke vil ha noen innvirkning på prosessen med å vurdere vaksinen, melder Reuters onsdag kveld.

I pressemeldingen tidligere onsdag meldte EMA at de var i dialog med diverse myndigheter i forbindelse med angrepet, men at de foreløpig ikke hadde ytterligere informasjon.

– Vi har raskt satt i gang etterforskning, i tett samarbeid med politimyndigheter og andre relevante organer, uttalte legemiddelbyrået i pressemeldingen.

Publisert: 09.12.20 kl. 21:52