UT MOT TRUMP: Utah-senatoren Mitt Romney og president Donald Trump i Det hvite hus i november 2019. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Hackerskandale i USA: − Utilgivelig stillhet og mangel på handling

Amerikanske datasikkerhetsmyndigheter sa torsdag at dataangrepet som har rammet flere offentlige departementer utgjør en alvorlig trussel for USA.

Publisert: Nå nettopp

Mens landets påtroppende president Joe Biden har lovet å gjøre datasikkerhet til en topprioritet, har sittende president Donald Trump foreløpig holdt seg taus om saken.

– En utilgivelig stillhet og mangel på handling fra Det hvite hus, skriver den republikanske Utah-senatoren Mitt Romney på Twitter om angrepet torsdag.

Senatoren, som også tidligere har markert seg som en Trump-kritiker, skriver at han mener angrepet viser at USAs sårbarhet er på et alarmerende nivå.

– Det er som om russiske bombefly gjentatte ganger har fløyet uoppdaget over hele landet vårt, skriver han.

Amerikanske myndigheter bekreftet mandag det som er ett av de mest sofistikerte angrepene på flere år, og de har ifølge AP mistanke om at Russland står bak.

Helt siden mars skal hackere ha brukt programvare fra selskapet Solarwinds, som de hacket seg inn i, til å bryte seg inn hos flere amerikanske departementer og selskaper – uten å bli oppdaget.

Minst 40 organisasjoner, departementer og selskaper skal igjen ha lastet ned ondsinnet programvare herfra, ifølge Microsoft, som bistår amerikanske myndigheter.

– Dette dataangrepet er i bunn og grunn et angrep på USA, landets regjering og andre kritiske institusjoner, inkludert sikkerhetsselskaper, sier direktør Brad Smith i Microsoft i et blogginnlegg.

Foto: Patrick Semansky / AP

Sikkerhetsmyndigheter slår alarm

Torsdag kom det amerikanske byrået Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) med en foreløpig vurdering av situasjonen.

De slår fast at det massive datainnbruddet har rammet departementer og statlige etater i USA, men også private virksomheter og kritisk infrastruktur, skriver nyhetsbyrået AP.

Byrået er underlagt USAs sikkerhetsdepartement, og deres tidligere toppsjef Christopher Krebs fikk i november sparken av Donald Trump.

CISA beskriver angrepet som sofistikert, og de mener det utgjør en alvorlig trussel for USA. De mener også at det kan være vanskelig å rette opp i skadene det har forårsaket.

USAs energidepartement har opplyst at de er blant dem som er rammet. Tidligere har det blitt kjent at også finans- og handelsdepartementet er rammet, skriver NTB.

Romney: – Utilgivelig

Trump-administrasjon har blitt kritisert for å fjerne en stilling om datasikkerhet ved Det hvite hus, og får å ha tonet ned russiske forsøk på innblanding presidentvalget i 2016.

USAs president har ikke kommentert angrepet offentlig, men en tjenestemann ved Det hvite hus sier til CNN at presidenten har blitt brifet om angrepet.

– President Trump må legge skuffelsene fra valget bak seg og styre gjennom resten av sin presidentperiode, skriver Thomas P. Bossert i en kronikk i New York Times.

Han var tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, men trakk seg fra sin stilling etter litt over et år i jobben.

TIDLIGERE RÅDGIVER: Thomas P. Bossert under en pressekonferanse i 2017, da han var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– Dette øyeblikket krever enhet, mål og disiplin. Et angrep som er såpass skamløst og så omfattende kan ikke tolereres av noen nasjon, fortsetter han, og skriver at angrepet skjedde på «verst tenkelige tid» for USA, som står midt i en overgangsperiode mellom to presidenter i tillegg til coronapandemien.

Marco Rubio, som leder Senatets etterretningskomité, har mer forståelse for presidentens stillhet, skriver CNN.

– Man innhenter fortsatt informasjon, og jeg vil råde alle til å være forsiktige med å komme til konklusjoner eller komme med uttalelser før det er kommet inn, sier lederen for etterretningskomiteen Marco Rubio.