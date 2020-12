New York-guvernør Andrew Cuomo blir anklaget for å ha seksuelt trakassert en tidligere assistent. Cuomo skal være blant kandidatene som vurderes som justisminister i Joe Bidens nye administrasjon. Foto: Jacquelyn Martin, AP / NTB

New York-guvernør anklaget for seksuell trakassering

New York-guvernør Andrew Cuomo, som skal være aktuell som mulig ny justisminister for Joe Biden, anklages for seksuell trakassering av en tidligere assistent.

NTB-AP

Cuomos tidligere assistent Lindsey Boylan anklager ham i en rekke Twitter-meldinger søndag for å ha seksuelt trakassert henne i årevis.

– Jeg kunne aldri vite hva som kunne komme. Ville jeg bli grillet for arbeidet mitt (som var veldig godt) eller trakassert for utseende mitt. Eller ville det bli begge deler i samme samtale? Det var på den måten i årevis, skriver hun.

Boylan (36) jobbet for Cuomo-administrasjonen fra mars 2015 til oktober 2018.

Cuomos pressetalsperson Caitlin Girouard avviser anklagene og sier «det er ingen sannhet» i dem.

Boylan kom ikke med utdypende detaljer om den påståtte trakasseringen i meldingene, og hun tvitret at hun ikke ønsket å snakke med journalister.

– Jeg er veldig for å anerkjenne opplevelsen til utallige andre kvinner og sørge for at overgrep stanser, skriver hun.

Trakasseringsanklagene kommer i kjølvannet av at flere medier har meldt at Cuomo (63) vurderes for jobben som justisminister i påtroppende president Joe Bidens nye administrasjon.

Boylan har stilt til valg for å bli bydelsleder på Manhattan.

Publisert: 13.12.20 kl. 22:56

