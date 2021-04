RAMMET AV BRANN: Helsepersonell hjelper en pasient etter en brann på covid-avdelingen ved sykehuset Vijay Vallabh nær Mumbai fredag. 13 personer døde i brannen. Foto: Rajanish Kakade / AP

Oksygenkrise i coronarammet India – fraktes på ekspresstog til sykehusene

India slår daglig sine egne smitterekorder. Samtidig frykter sykehus i landet at coronapasienter kan dø av oksygenmangel.

Av Ingrid Hovda Storaas

Torsdag beordret Indias høyesterett statsminister Narendra Modi til å komme opp med en plan for hvordan medisinsk oksygen, som brukes i behandlingen av coronapasienter, kan distribueres til sykehus rundt om i landet, skriver New York Times.

Dagen etter, på fredag, tok flere sykehus i hovedstadsområdet Delhi til sosiale medier for å be myndighetene om hjelp, skriver AP.

– SOS – mindre enn én time med oksygentilførsel igjen på Max Smart Hospital og Max Hospital Saket, skrev den Delhi-baserte, private sykehuskjeden Max Hospital på Twitter, og la til:

– Over 700 pasienter innlagt, vi trenger øyeblikkelig hjelp.

Sykehuskjeden Fortis Healthcare kom med en lignende bønn:

– Fortis Hospital i Haryana har bare 45 minutter med oksygen igjen, skrev de på Twitter, og ba myndighetene om å handle «umiddelbart for å hjelpe til med å redde pasientenes liv».

Fire timer senere fikk sykehuset påfyll av oksygen, skriver New York Times.

KØER: Folk står i kø for å fylle på oksygen i Prayagraj i delstaten Uttar Pradesh fredag. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Sykehusene fikk støtte av Arvind Kejriwal, som er den øverste lokale myndighetspersonen i Delhi:

– Det er fortsatt en alvorlig oksygenkrise i Delhi. Jeg ber myndighetene om å skaffe Delhi oksygen så fort som mulig. Noen sykehus har bare timer med oksygen igjen, skrev han på Twitter 20. april.

Over 300.000 nye smittetilfeller

Medisinsk oksygen, som blant annet brukes til å behandle akutt oksygenmangel i forbindelse med covid-19, er blitt mangelvare i et India der smittetall og sykehusinnleggelser skyter i været.

På sykehuset Sir Ganga Ram mistet 25 covid-pasienter denne uken livet i løpet av 24 timer, skriver AP. Ifølge BBC skal dødsfallene ha skyldtes forsinkelser i oksygentilførselen til noen av sykehuset sykeste pasienter. Sykehuset advarte advarte om at livene til 60 andre pasienter sto i fare, og fikk da en leveranse med oksygen.

Covid-pasienter venter på å bli innlagt utenfor intensivavdelingen til sykehuset Guru Teg Bahadur i New Delhi fredag. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Ifølge BBC har sykehus i delstaten Uttar Pradesh satt opp skilt med «oksygen ikke på lager», og desperate slektninger kan ses i kø utenfor påfyllsstasjoner. Det er også blitt meldt om plyndring av oksygen fra indiske sykehus, skriver New York Times.

Fredag meldte India for andre dag på rad om over 300.000 nye smittetilfeller. Dette er de høyeste tallene som er meldt i et land i verden siden pandemiens start.

– Forbruket skyter i taket

Denne uken har indiske myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP begynt å frakte oksygen fra industrianlegg på ekspresstog, for å prøve å dekke behovene på sykehusene

– Vi har økt produksjonen av oksygen nå som forbruket skyter i taket. Men vi har begrensninger, og den største utfordringen akkurat nå er å transportere den til der det trengs, sier sier Saket Tiku, som leder All India Industrial Gases Manufacturers Association.

Han forklarer at India har lagre av ekstra oksygen, men at disse befinner seg på industrianlegg langt fra de store sykehusene i landets byer.

Ifølge nyhetsbyrået Press Trust of India skal India også få 23 mobile enheter som kan produsere medisinsk oksygen fra Tyskland. Hver av disse kan lage opptil 2400 liter med oksygen i timen.