SINNE: Menn hopper på en politibil i nærheten av åstedet for søndagens skyteepisode i Brooklyn Center i Minnesota. Foto: Carlos Gonzalez / Star Tribune

Protester og portforbud etter at politi skjøt mann ved Minneapolis

Demonstrasjoner brøt ut i en Minneapolis-forstad etter at politiet i helgen skjøt en svart mann i den amerikanske delstaten Minnesota.

Av NTB

Minneapolis er preget av rettssaken mot politimannen Derek Chauvin, som er tiltalt for å ha drept George Floyd i mai i fjor.

Søndag kveld samlet flere hundre personer seg utenfor politistasjonen i Brooklyn Center, en forstad nordvest for Minneapolis. Politiet skjøt tåregass mot demonstrantene, ifølge en AFP-journalist på stedet.

Moren til Daunte Wright (20) sa til folkemengden at sønnen ble skutt av politiet før han satte seg i bilen og kjørte bort, krasjet og senere ble erklært død.

Forsøk på pågripelse

Minnesota-politiet bekrefter at de stoppet en mann tidlig søndag ettermiddag for brudd på trafikkreglene, men vil ikke identifisere ham. Da politiet fant ut at det fantes en rettslig ordre mot ham, forsøkte de å pågripe mannen.

Men mannen gikk inn igjen i bilen sin og kjørte bort, hvorpå en politibetjent skjøt og traff føreren, ifølge politiet. Bilen skal ha kjørt flere kvartaler før den krasjet med en annen bil.

En kvinnelig passasjer er brakt til sykehus uten livstruende skader, tilføyer politiet.

SORG: Folk hever armene i protest etter skyteepisoden i utkanten av Minneapolis søndag. Familien til Daunte Wright (20) fortalte folkemengden at han ble skutt av politiet. Foto: Christian Monterrosa / FR171731 AP

Sorg og protest

Etter hendelsen samlet Wrights familie og venner seg for å sørge og trøste hverandre sammen i Brooklyn Center. Demonstranter som bar på Black Lives Matter-bevegelsens flagg, hoppet på politibiler, konfronterte politibetjenter og gikk rolig i rekker med hendene i været.

Senere brøt politiet opp en protest utenfor politistasjonen. Brooklyn Centers ordfører Mike Elliott kaller politiskytingen tragisk.

– Vi ber om at demonstrantene fortsetter å være fredelige og at fredelige demonstranter ikke håndteres med makt, sier han.

Ved midnatt ble nasjonalgarden utplassert på stedet. Elliott innførte portforbud fra klokken 1 til 6 mandag morgen lokal tid.

– Vi ønsker å forsikre oss om at alles sikkerhet ivaretas. Hold dere trygge og dra hjem, skrev ordføreren på Twitter.

Foto: Thomas Nilsson / VG

George Floyd

Helgens skyteepisode fant sted samtidig som rettssaken mot politimannen Derek Chauvin pågår. Rettssaken startet i Minneapolis i forrige måned. Chauvin (44) er tiltalt for å ha drept afroamerikanske George Floyd i mai i fjor.

Floyd ble bekreftet død ved ankomst på sykehus etter at Chauvin presset kneet sitt mot Floyds nakke i ni og et halvt minutt under en pågripelse.

Dødsfallet utløste Black Lives Matter-demonstrasjoner og opptøyer over store deler av USA.

Chauvin risikerer lang fengselsstraff dersom han blir funnet skyldig.