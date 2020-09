Trump til hvite nasjonalister: – Tre tilbake, stå klare

På direkte spørsmål om han vil ta avstand fra hvite nasjonalister, fant ikke president Donald Trump fram et «ja».

Chris Wallace fra Fox News ledet den første debatten mellom president Donald Trump og utfordrer Joe Biden i presidentvalget 2020, som ble avholdt i Cleveland natt til onsdag norsk tid.

Ett av spørsmålene han stilte, gikk direkte til Trump. Wallace spurte om han vil ta avstand fra hvite nasjonalister og militsgrupper, som har vært synlige i amerikanske gater de siste månedene i forbindelse med rasedemonstrasjonene og opptøyene mange steder i landet.

Trump svarte ikke ja.

– Jeg vil si at nesten alt jeg ser, kommer fra venstresiden, ikke høyre, sa han i stedet.

Wallace ga Trump flere sjanser til å ta avstand fra hvite nasjonalister, men Trump svarte unnvikende hver gang.

– Jeg er villig til alt. Jeg vil ha fred.

– Så gjør det. Si det, utfordret Wallace.

– Hva vil du kalle dem? Gi meg ett navn, kontret Trump.

– Hvite nasjonalister, svarte Wallace.

– Proud Boys, skjøt Joe Biden inn.

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare. Men jeg sier dette: Noen må gjøre noe med Antifa, svarte Trump.

Svaret hans ble lagt merke til, blant annet av tidligere presidentkandidat hos Demokratene, Pete Buttigieg.

TRUMP-SUPPORTERE: Proud Boys-medlemmer gir OK-signalet, som ifølge AFP ofte assosieres med hvite nasjonalist-grupper, under et Proud Boys-arrangement i Portland i Oregon 26. september. Foto: Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Journalist Mike Baker i The New York Times melder på Twitter at gruppen Proud Boys «er i ekstase» over å ha blitt omtalt i presidentdebatten.

Baker har postet en skjermdump av en nett-samtale mellom angivelige Proud Boys-medlemmer.

«President Trump ba Proud Boys om å stå klare fordi noen må håndtere Antifa. Vel, sir, vi er klare!», skriver én.

«Står klar, sir», skriver en annen.

Ifølge Times-journalisten deles allerede gruppens logo med presidentens fraser «Stand back» og «Stand by».

The New York Times har også omtalt begeistringen i Proud Boys-leiren. Avisen skriver at medlemmer kaller presidentens kommentarer «historiske» og rapporterer om en økning i «nye rekrutter».

Proud Boys ble utestengt fra Twitter i august 2018 og fra Facebook i oktober 2018. Gruppen omtales av Southern Poverty Law Center som en hatgruppe.

Publisert: 30.09.20 kl. 07:51

