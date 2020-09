Historisk debatt i natt: – Begge har mer å tape enn å vinne

CLEVELAND, OHIO (VG) En aggressiv tone med angrep begge veier, en presset president og mye som står på spill. Slik mener eksperter at den første debatten mellom Donald Trump og Joe Biden blir.

– Nå er Biden foran på meningsmålingene, så en virkelig dårlig forestilling av ham vil være svært uheldig på dette stadiet av valgkampen, men så kan man si det samme om Trump. Det som er sikkert er at mye står på spill for begge kandidatene, og de har trolig begge mer å tape på debatten enn å vinne på den, sier professor og debattekspert Alan Schroeder ved Northeastern University.

Hans kollega ved University of Missouri, professor Mitchell S. McKinney trekker frem en kanskje ikke bevist, men potensielt uheldig strategi fra Donald Trump. Ettersom presidenten har snakket ned Joe Bidens evner til å debattere vil forventningene til ham fra mange være lave.

– Egentlig trenger han bare møte opp og gjennomføre disse debattene på en noenlunde grei måte. Men dersom han gjør en tabbe, for eksempel sier noe feil som gjør at man kan stille spørsmål med hans kognitive evner, så vil det for mange kunne forsterke inntrykket Trump har forsøkt å skape av ham, sier McKinney.

VG er på plass i Cleveland, Ohio, hvor det blir en noe annerledes debatt som følge av coronapandemien. Det blir langt færre publikummere i salen, ingen håndhilsing og det vil heller ikke være støttespillere som kommer inn i presserommet for å fortelle journalister hvorfor akkurat deres kandidat gruset motstanderen etter at debatten er over.

– Svært høyt konfliktnivå

De to ekspertene VG har snakket med forventer seg en knallhard debatt. Schroeder trekker frem at begge kandidatene har vist tidligere at de er villige til å kjøre en aggressiv stil. Trump mot Hillary Clinton i 2016 og Biden som visepresidentkandidat mot Paul Ryan i 2012.

McKinney har blant annet har jobbet som konsulent for The Commission on Presidential Debates, som er den partiuavhengige gruppen som organiserer presidentdebattene. Han mener debattene mellom Trump og Clinton var de mest konflikt- og angrepsorienterte i historien.

– De fleste av disse angrepene, med for eksempel bruk av kallenavn, kom fra Trump. Jeg tror vi må forvente at også årets debatter vil holde et svært høyt konfliktnivå og være fulle av angrep, sier professoren.

DEBATTSCENE: Dagen før dagen ble det gjort test av at alt fungerte i debattlokalet i Cleveland, Ohio. Foto: SAUL LOEB / AFP

Han mener Biden, som han beskriver som mer reservert og opptatt av å vise omsorg og empati, må passe seg for å ikke bli fullstendig overkjørt.

– Han må være aggressiv i duellen, hvis ikke risikerer han å falle inn i Trumps felle om at han er «Sleepy Joe», sier McKinney.

Dette skal de debattere

Debatten ledes av Fox News-programlederen Chris Wallace. I løpet av den 90 minutter lange debatten, skal de innom seks temaer:

Kandidatenes politiske rulleblad, coronapandemien, høyesterett – der Donald Trump i helgen annonserte sin kandidat til den ledige plassen -, økonomien, rasespørsmål og voldelige demonstrasjoner og integriteten til selve valget. Donald Trump har flere ganger den siste tiden hevdet at han ikke tror Demokratene og Biden kan vinne uten valgjuks.

LEDER DEBATTEN: Fox News-programlederen Chris Wallace. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I tillegg forventer mange at New York Times skatteavsløring om Donald Trump vil komme bli et tema.

– Det skal bli spennende å se hvordan Trump vil forklare sine handlinger i mange av de vanskelige sakene som preger det amerikanske folket nå, sier McKinney.

– Jeg forventer at Trump vil være Trump. Det blir den samme gamle dansen der han forteller hvor fantastisk han er, hvor elendige hans motstandere er og at ingenting negativt som har skjedd er hans feil, sier Schroeder.

Kan være avgjørende

Men uansett hvem som kommer best ut av debattene har ikke Alan Schroeder stor tro på at de vil flytte mange velgere. Det mener han er sant i hver valgkamp, fordi de fleste kjenner kandidatene godt innen debattene starter, men ekstra sant akkurat i år.

– I 2020 er det så godt som ingen velgere som ikke har bestemt seg på dette tidspunktet, så dette handler mest om å mobilisere sine egne tilhengere og sørge for at de faktisk går og stemmer, sier professoren.

Mitchell S. McKinney forteller at undersøkelser han har vært med å gjennomføre viser at mellom 90 og 95 prosent av dem som ser debatten allerede har vet hvem de skal stemme på. Likevel mener han at de 3 til 5 prosentene som normalt bestemmer seg basert på debattene kan bli svært viktige å få på sin side.

– I et valg der meningsmålingene viser at det er så godt som dødt løp i flere viktige vippestater, kan det å klare å overbevise bare 2–3 prosent av seerne få konsekvenser for utfallet av hele valget, mener han.

Publisert: 29.09.20 kl. 17:02

