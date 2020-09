KATOSLK HJEM: I sitt hjem i Dallas Pennsylvania har Kris Ciaccua oppdratt syv barn. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Syvbarnsmoren Kris er abortmotstander: – Et voldelig inngrep som tar liv

DALLAS, PENNSYLVANIA (VG) Kris Ciaccua har hjemmeundervist alle barna sine. Hun ønsker ikke at de skal ta vaksiner, eller ha sex før ekteskapet. Hun er troende katolikk, skal stemme på Trump ved valget og kaller seg selv feminist.

– Ja, jeg kjemper for kvinners rettigheter og ser på meg selv som feminist, sier Kris fra kjøkkenet mens hun lager middag til mannen Paul og de to yngste barna i søskenflokken på syv, Claire (9) og Michael (6).

Det store familiehuset ligger på en smal grusvei ved Dallas i Pennsylvania. Hagen er ikke lenger fylt av lekende barn, slik det var da barna Mary (25), Paul (23), Joseph (21) og Grace (19) bodde hjemme.

Familien er – som en fjerdedel av amerikanere – registrerte katolikker, og er med det en ytterst viktig velgergruppe for både Trump og Biden.

Men for Kris koker alt ned til om presidentkandidaten er for eller i mot abort - og en utnevnelse av syvbarnsmoren, katolikken og abortmotstanderen Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer, vil være en stor seier for kampen hun har kjempet i flere år.

HVER UKE: For 1,5 år siden startet Paul og Kris Ciaccua podkasten «The Angry Catholic» som en reaksjon på at de synes den katolske kirken gjorde for lite når det kom til avdekkingen av seksuelt misbruk i den katolske kirken i Pennsylvania. De slipper en ny podkast hver uke, og har ofte gjester på besøk i studioet. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– I dette huset lukker vi ikke soveromsdørene, det vet du, roper Kris til minstesønnen idet han er ferdig med å hilse pent på VG for så å løpe tilbake på rommet sitt for å leke.

Datteren går straks tilbake til skolearbeidet som hun har fått av moren.

– Vi tok et valg om å hjemmeundervise barna våre. Den undervisningen de fikk på den katolske skolen var ikke bra nok. Nå lærer jeg dem latin, og har et ekstra fokus på matematikk og religion, sier Kris mens hun dekker på kjøkkenbordet.

Suppe, salat, ost og brød blir satt frem. Mannen Paul og de to yngste setter seg ved bordet. Kris blir stående.

– La oss be, sier Paul.

Familien folder hendene sine, og det blir bedt en rask liten bønn.

Det hele er over på noen få sekunder.

AMEN: Familien samles til bordbønn før middag. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Sex tilhører ekteskapet

Hjemme hos familien Ciaccua henger det flere religiøse motiver på veggene. I kjelleren – vegg i vegg med familiens eget klasserom – har de et podkast-studio hvor Paul og Kris spiller inn podkasten «The Angry Catholic». I samme rom har de også sitt religiøse bibliotek.

Kris ble oppdratt i et sekulært hjem på vestkysten i USA, men fant likevel tilhørighet i den katolske kirken, og har oppdratt barna sine i det hun anser som et religiøst hjem med religiøse tradisjoner.

For familien innebærer dette at det er regler for at barna skal være anstendig kledd. At de i stor grad ikke vaksineres. At sex tilhører ekteskapet, som er mellom en mann og en kvinne. Og at abort er helt utelukket.

OPPVASK: Etter middagen tar Kris oppvasken, og har utsikt fra kjøkkenvinduet og rett ut i den store hagen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

I helgen har president Donald Trump varslet at han kommer til å utnevne en ny høyesterettsdommer som skal ta over for avdøde Ruth Bader Ginsburg.

Den katolske jusprofessoren Amy Coney Barrett (48) skal være hans førstevalg.

Det å utnevne en ny høyesterettsdommer midt under et presidentvalg har skapt stor debatt i USA. Dersom Trump får innsatt en tredje dommer i sin presidentperiode, blir det konservative flertallet i retten seks mot tre – en vekting som vil være låst i mange år fremover – og vil kunne få store konsekvenser.

Spesielt på hvilken retning landet tar når det kommer til abortspørsmål.

I KIRKEN: Paul styrer teknikken, og spiller inn gudstjenesten som skal vises digitalt på søndag. Foto: Camilla Svennæs Bergland/ VG

– Utnevnelsen av Amy Conet Barret vil være et skritt i riktig retning. Imidlertid er det endelige målet å gjenopprette juridisk beskyttelse for ufødte barn og å bygge en kultur som respekterer et uskyldig menneskeliv, sier Kris.

Familien er vant til å snakke politikk, og både Kris og Paul er enige om at Trump er den presidenten som har gjort mest for dem.

I tillegg til abortspørsmålet, trekker de frem presidentens syn på innvandring, ved å sette USA først, og at det var riktig avgjørelse å trekke tilbake styrker fra Syria.

– Vi vet i hvert fall hvor vi har ham, fordi han sier ting som det er, sier Paul.

Men alt koker til slutt ned til hvem av kandidatene som er mot abort, og der mener Kris at Trump har vært klokkeklar.

– Han har gjort mer enn noen annen president har gjort før ham i kampen mot abort.

NED PÅ KNE: Selv om han er på jobb, deltar Paul på selve gudstjenesten. Foto: Camilla Svennæs Bergland/VG

«Et liv som blir tatt bort fra denne verden»

I USA er en fjerdedel av befolkningen registrerte katolikker, noe som gjør det til det største kirkesamfunnet i landet. Demokratenes Joe Biden er selv katolikk, men både Kris og Paul anerkjenner ikke det.

– Han er ingen katolikk. Tenk han har vært politiker i over 40 år og ikke fått til noen ting, sier Paul før Kris følger opp.

– Selv om Trump har mange feil, så får demokratenes nominasjon av Biden oss til å ville velge ham.

Etter middagen haster Paul av gårde for å gjøre opptak til ukens gudstjeneste i kirken, hvor han jobber frivillig som tekniker. Barna tar med VG rundt i huset som familien har bodd i de siste ti årene.

De viser stolt frem hvordan mammaen og også læreren deres har lært dem å lage blekk fra bunnen, og ikke minst boken «Pippi» av Astrid Lindgren.

– Det er nok favorittboken tror jeg, sier Kris og ler.

– En sterk jente som får til alt hun vil.

SKOLEBIBLIOTEKET: Skolen til Claire på ni år er i kjelleren av familien hus. Her har hun en hel rad med ulike bøker hun undervises i av moren. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Før syvbarnsmoren bestemte seg for å undervise barna hjemme, jobbet hun som prosjektleder for en organisasjon som kjemper mot abort.

Både hun og mannen Paul deler synet om at et liv blir skapt ved unnfangelsen, og at en avbrytelse av svangerskapet tilsvarer det samme som å ta et liv.

– Abort er voldelig inngrep som tar liv, og som ikke er bra for kvinner, sier Kris.

– Hva mener du med å ta et liv?

– Et liv som ikke har eksistert, og som ikke kommer til å eksistere, har blitt tatt bort fra denne verden.

SPILLER: Familier ser sjeldent på TV, og bruker heller tiden på å spille spill sammen. Foto: Camilla Svennæs Bergland

– Er det noen tilfeller der du mener abort kan rettferdiggjøres?

– Hvis jeg hadde hatt kreft som gjorde at jeg måtte fjerne livmoren, og som et resultat av dette dør barnet jeg bærer på, så ser jeg ikke på det som abort. Når vi snakker om abort, så handler det om at man voldelig går inn og fjerner et menneskeliv.

– Hva hvis en kvinne har vært utsatt for overgrep, voldtekt eller incest?

– Jeg støtter ikke abort ved disse tilfellene, sier Kris og trekker frem at dette gjelder så få tilfeller at hvis det hadde vært et alternativ å forby abort, bortsett fra ved disse tilfellene, ville abortmotstandere ha stilt seg bak forslaget.

ROLIG KVELDSSTUND: Familien samles ofte på kjøkkenet på kvelden for å snakke om hvordan dagen har vært. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Hva tenker du om at kvinner selv bør bestemme hva som skjer med hennes kropp og hennes liv?

– Det minuttet det er et levende menneske i morens kropp har denne personen rettigheter. Og som kvinne tenker jeg at selv i vanskelige tider har vi kvinner styrken til å holde ut, sier Kris, og presiserer at hun her ikke snakker ut ifra et religiøst perspektiv.

– Barnet er den svake part

USAs høyesterettskjennelse fra 1973, hvor en kvinne ved navn Norma McCorvey – også kalt «Roe» – gikk til rettssak mot delstaten Texas fordi hun ble nektet abort, er høyaktuell den dag i dag. Roy vant, og kjennelsen har blitt stående som en veileder når delstater opp igjennom årene har forsøkt å gjøre abort ulovlig.

Kris trekker frem nettopp denne kjennelsen på spørsmål om hun tror en kriminalisering av abort vil føre til at kvinner liv settes i fare.

KONVERERTE: Kris ble ikke oppdratt i et katolsk hjem, og har selv skilte foreldre. Nå har hun og Paul vært gift i 26 år, og troen er viktig for dem i oppdragelsen av barna. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Slik det er i dag er ikke abort trygt for kvinnene, og legene på klinikkene tenker ikke på hva som er best for kvinnene.

– Enkelte vil hevde at dine synspunkter ikke er typisk feministiske. Hva tenker du om det?

– Tidligere ble kvinner sett på som svake, uten stemme og rettigheter. Vi ble dømt fordi vi var fysisk svakere enn mannen. Nå er det barnet som er den svake part, og vi kan ikke opprettholde de samme strukturene som tidligere holdt oss kvinner nede.

DISKUTERER: Kris forteller hun har diskusjoner med barna sine om politikk og religion, men at de alle deler synet på at abort er galt. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Paul haster ut. Denne ganger er det 15-åringen Therese, som fortsatt bor hjemme sammen med sine to småsøsken, som skal hentes på trening. Hun har skadet kneet sitt og trenger skyss hjem.

– Hva hadde du sagt hvis et av dine eldre barn, som ikke er gift, hadde kommet hjem og fortalt at de hadde hatt sex og blitt gravid eller gjort en kvinne gravid?

– Alle kan gjøre feil. Jeg ville sagt at de skal fullføre utdannelsen, og så ville jeg sagt at vi skal hjelpe dem, og ikke minst barnet.

Publisert: 26.09.20 kl. 22:35

