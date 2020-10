TRØBBEL: Ordstyrer Chris Wallace slet med å holde debatten på rett kjøl da president Donald Trump møtte Joe Biden i duell tirsdag. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Trump ønsker ikke nye debattregler

USAs president Donald Trump motsetter seg endringer av reglene i presidentdebattene, men vil trolig fortsatt møte utfordreren Joe Biden i de neste debattene.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

– Hvorfor skulle jeg la debattkommisjonen endre reglene for den andre og tredje debatten når jeg så enkelt vant siste gang?, skrev Trump på Twitter torsdag, like etter at han landet i New Jersey, der han skulle holde et valgmøte på sin private golfklubb.

Trumps valgkampstab antyder at presidenten vil delta i de gjenværende debattene, uavhengig om reglene blir endret.

– Vi står klar til å gå videre til andre og tredje debatt. Det burde ikke foretas endringer. Vi ønsker ingen endringer, sa valgkampanjens kommunikasjonsstrateg Jason Miller.

Biden sa torsdag at han skal delta i neste debatt, der kandidatene får spørsmål fra velgere.

– Jeg synes det er hensiktsmessig at når en person, en borger, noen som vurderer hvordan de skal stemme i år og når de stiller et spørsmål, at kandidaten får en sjanse til å svare fullstendig, sa Biden.

Fikk du ikke med deg debatten? Se den i videovinduet under.

Varsler regelendringer

Den tverrpolitiske kommisjonen som arrangerer presidentdebattene i USA, uttalte onsdag at det trengs nye verktøy for å opprettholde orden i de gjenværende debattene mellom Trump og Biden. Uttalelsen kom dagen etter at den første debatten mellom kandidatene tirsdag var preget av mange avbrytelser, de fleste fra Trumps side. Biden ble avbrutt en rekke ganger av Trump, før han rakk å fullføre setninger.

Det er tydelig at «ytterligere strukturer må tilføres til formatet for de gjenværende debattene for å sikre en mer ryddig diskusjon», uttalte kommisjonen onsdag.

Kommisjonen og representanter fra Trumps og Bidens valgkampteam møttes onsdag for å diskutere gjennomføringen av den første debatten og mulige endringer i de kommende duellene.

En av endringene kommisjonen nå vurderer, er om ordstyreren i de kommende debattene skal ha anledning til å skru av mikrofonen når kandidatene ikke respekterer reglene og holder seg til sin tilmålte taletid.

To debatter til

Både republikanere, demokrater og ordstyrer, den erfarne TV-journalisten Chris Wallace fra Fox News, var enig i at tirsdagens 90 minutter lange duell ble en stygg affære.

– Jeg hadde aldri drømt om at det ville spore av på den måten, sa Wallace til The New York Times onsdag.

Den neste debatten mellom Trump og Biden finner sted 15. oktober i Miami i Florida, en av vippestatene der resultatet kan bli svært avgjørende for valgutfallet 3. november.

Før debatten i Florida møtes visepresident Mike Pence og Demokratenes utfordrer Kamala Harris til debatt i Salt Lake City i Utah 7. oktober.

Den tredje og siste debatten mellom Trump og Biden finner sted i Nashville i Tennessee 22. oktober.

Publisert: 02.10.20 kl. 01:34

Les også