Proud Boys-medlemmer under et rally i Portland, Oregon, 26 september. Foto: JIM URQUHART / Reuters

Forsker: – Proud Boys fungerer som en bakkestyrke for Trump

USAs president Donald Trump ba dem «stå klare». Det var som bensin på bålet for den tungt væpnede, høyreekstreme organisasjonen Proud Boys. Hvem er de egentlig?

Proud Boys er utestengt fra plattformer som Twitter og Facebook, men i forrige uke ble de diskutert i president-debatten på amerikansk TV.

På direkte spørsmål om han vil ta avstand fra hvite nasjonalister, fant ikke Donald Trump fram et «ja».

Siden har de fått verdens oppmerksomhet.

Den Trump-vennlige gjengen med Fred Perry-logoen på brystet og maskingevær på armen, har fått et nytt «boost» etter presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden 29. september.

Proud Boys møter opp på demonstrasjonene mot politibrutalitet for å støtte politiet - mot Black Lives Matter-tilhengere.

Etter at Trump ble coronasmittet og lagt inn på Walter Reed-sykehuset, har en rekke Trump-tilhengere møtt opp utenfor. Proud Boys-grunnlegger Gavin McInnes skal være blant dem, ifølge avisen The Guardian.

Gul røyk stiger opp i begynnelsen av et Proud Boys rally i Portland. Foto: MARANIE R. STAAB / AFP

Under den i etterkant utskjelte debatten ble Donald Trump spurt om han tok avstand fra hvite nasjonalister. Programleder Chris Wallace fra Fox News ga Trump flere sjanser, men Trump svarte unnvikende hver gang.

– Så gjør det. Si det, utfordret Wallace.

– Hva vil du kalle dem? Gi meg ett navn, kontret Trump.

– Hvite nasjonalister, svarte Wallace.

– Proud Boys, skjøt Joe Biden inn.

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare, sa Trump.

fullskjerm neste Det er antatt at gruppen har mellom 5–6000 medlemmer i USA. Bildene er tatt i Portland den 26. september.

Gruppen valgte å ta Trump på ordet.

– De ble oppildnet av den omfavnelsen, sier Cathrine Thorleifsson til VG.

Hun er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Thorleifsson mener Proud Boys tolket det Trump sa som et grønt lys og en marsordre. Nå bruker de Trumps uttalelse aktivt, og legger ut «memes» og bilder med slagordet «stand by».

– De har allerede begått voldshandlinger, de kommer til å gjøre i forkant og etterkant av valget.

les også Slik forandret Trump USA

Det er også andre som bet seg merke i Trumps svar, blant dem tidligere presidentkandidat Demokratene, Pete Buttigieg.

Men hvem er egentlig Proud Boys? Og hva vil de?

Proud Boys ble grunnlagt i 2016 av Gavin McInnes, grunnlegger av canadisk-amerikanske magasinet Vice. Senere har Florida-republikaneren Enrique Tarrio overtatt roret.

Organisasjonen er en selverklært forsvarer av menn i Vesten. Den er Trump-vennlig og ultranasjonalistisk, ultrafiendtlige og voldsherligende, forteller Thorleifsson.

De bruker polarisering, protest og pandemi, til å fremme en voldelig agenda.

– Hovedfienden er feminisme og liberal elite, korrumpert av progressive krefter, ikke si unnskyld og være så politisk korrekt, sier ekstremismeforskeren.

Det antas at Proud Boys nå har rundt 5000–6000 medlemmer.

I august i fjor slo en annen gruppering kalt «Patriot Prayer» seg sammen med Proud Boys for å slåss mot medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa.

I 2018 ble de bannlyst fra både Twitter og Facebook. Nå operer de på via kommunikasjonsplattformen Telegram.

– Proud boys fungerer som en bakkestyrke for Trump. Det startet som en «fraternity»-aktig gruppe, men har utviklet seg til å bli en av de fremste militære gatestyrkene i USA, forteller Spencer Sunshine til VG.

Sunshine bruker all sin tid på å overvåke de mørkeste hjørner av det amerikanske samfunnet. Han forsker på fascisme, høyreekstremisme og antisemittisme i dagens USA.

Proud Boys består først og fremst av unge og middelaldrende, hvite menn. For å bli medlem, må du gjennom en rekke ritualer.

fullskjerm neste Gruppen mener de står på politiets side - mot demonstranter fra Black Life Matters bevegelsen.

For å komme til «første nivå», må du ramse opp merker på frokostblandinger, mens du blir slått. For å komme opp til fjerde nivå, må du ut i gaten og være voldelig, forteller Spencer Sunshine.

Jødiske og andre med multikulturell bakgrunn får lov til å være med, men det er svært få av dem. Lederen har latinamerikansk bakgrunn, noe han gir dem et slags alibi som fjerner dem fra hvit makt-grupper.

Proud Boys regnes som en hatorganisasjon av Southern Poverty Law Center, som overvåker høyreekstremistiske grupper.

Thorleifsson forteller at organisasjonen skiller seg ut fra andre høyreekstreme grupper ved at den er mindre ideologisk og heller fremmer en voldelig agenda.

Et mantra som de gjentar og gjentar er, røft oversatt: «Jeg er en vestlig sjåvinist som nekter å unnskylde meg for å ha skapt en moderne verden.»

Fordi medlemmer bruker ofte svarte og gule Fred Perry- piqueten har klesprodusenten denne uken sluttet å selge skjorten som Proud Boys bruker.

I Oregon samlet flere Proud Boys seg med skytevåpen.

Spencer Sunshine mener politiet i Oregon har valgt Proud Boys’ side og med det gir dem rom til å utøve volden:

– Proud Boys har et forhold til politiet der som gjør at de kan gjøre hva de vil. Det samme rommet gir de ikke til venstreorienterte organisasjoner, sier han.

fullskjerm neste Proud Boys-medlemmer i sammenstøt med motdemonstranter i Kalamazoo, Michigan i august.

Men finnes det en link mellom Donald Trump og Proud Boys?

Ja, sier Spencer Sunshine. Og linken er Trumps tidligere rådgiver og venn Roger Stone. Stone skal være godt knyttet til Proud Boys rekker. Han skal ha invitert medlemmer inn til sitt hjem og brukt dem som private sikkerhetsvakter under fester.

Trumps kontroversielle uttalelser under presidentdebatten vekket sterke reaksjoner i USA. Dagen etter gikk Trump tilbake på utsagnet om hvite nasjonalister, og sa at han ikke vet hva «Proud Boys er», og at de burde «tre tilbake og la politiet gjøre jobben sin»

Det tolker forsker Spencer Sunshine som en typisk runddans Trump gjør med fansen.

– Trump kommer alltid med påstander for deretter å gå tilbake på dem. Det gjør at hans følgere har mottatt «beskjeden», sier Sunshine.

3. november skal USA velge hvem den neste presidenten blir. Der vil Proud Boys spille en aktiv rolle, sier Spencer.

– De kan forstyrre stemming ved stemmelokalene og skremme velgere. Hvis Trump taper og ikke godtar valget, kommer de til å foreta seg noe. Alle forventer at de skal «make a move».

