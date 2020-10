DØMT: Harvey Weinstein (68) ble tidligere i år dømt til 23 år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt. Foto: Seth Wenig / AP

Harvey Weinstein siktet for seks nye overgrep

De nye siktelsene involverer fem ofre for forbrytelser som strekker seg fra perioden 2004 til 2013 i Los Angeles-området.

Tidligere i år ble Harvey Weinstein (68) dømt til 23 år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til munnsex i hans leilighet i New York i 2006.

Fredag melder Statsadvokat i Los Angeles, Jackie Lacey, at den tidligere filmmogulen nå er siktet for seks nye overgrep.

Weinstein står nå overfor anklager som involverer fem ofre og strekker seg fra 2004 til 2013 i Los Angeles-området.

– Jeg er takknemlig for de første kvinnene som rapporterte om disse forbrytelsene, og som har motet andre til å komme frem, sier Lacey i en uttalelse på domstolens nettside.

De nye anklagene inkluderer en hendelse mellom september 2004 og september 2005, der Weinstein skal ha voldtatt en kvinne på et hotell i Beverly Hills.

Han blir også anklaget for å ha voldtatt en annen kvinne ved to separate anledninger i november 2009, og november 2010 på et hotell i Beverly Hills.

– Viljen til disse siste ofrene for å vitne mot en mektig mann gir oss ytterligere bevis vi trenger for å bygge en overbevisende straffesak, sier Lacey.

Weinstein ble opprinnelig siktet i januar for seksuelt overgrep mot to kvinner under separate hendelser i 2013. Klagen ble endret i april for å legge til en tiltale om at tiltalte angivelig skal ha overfalt en kvinne på et hotell i Beverly Hills i mai 2010.

Weinstein soner fortiden dommen sin i New York, og aktoratet i LA har søkt om midlertidig varetektsfengsling av Weinstein fra New York.

En utleveringshøring er satt til 11. desember i Buffalo.

Publisert: 02.10.20 kl. 21:16

