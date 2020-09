BLOKKERT: USAs handelsdepartementet innfører et forbud mot nye nedlastinger av appen TikTok fra amerikanske forhandlere. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Trump spår snarlig TikTok-løsning i USA

USA blokkerer søndag nedlasting av kinesisk-eide TikTok og Wechat, opplyser handelsdepartementet. Men millioner kan fortsette å bruke videoappen TikTok.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

President Donald Trump varslet allerede i august at videodelingstjenesten TikTok skulle forbys av hensyn til nasjonal sikkerhet, med mindre selskapets virksomhet i USA havnet på amerikanske hender.

Trump har anklaget Kina for å bruke tjenestene til å stjele data fra brukerne og benytte dem til overvåkning.

TikTok har benektet beskyldningene om at selskapet deler brukerdata med regjeringen og sier data fra 100 millioner amerikanske brukere ikke lagres i Kina.

les også Amerikanske medier: TikTok-eier sier ja til Oracle-bud

«Ondsinnet innsamling»

Tiltakene skal motvirke «Kinas ondsinnede innsamling av amerikaneres personlige data», ifølge USAs handelsminister Wilbur Ross.

Wechat er svært utbredt blant kinesere som bor i utlandet, og brukes både til meldinger, overføringer av penger og som et sosialt medium.

Samtidig som forbudet utgjør en opptrapping i handelskrigen mellom Kina og USA, øker det presset på TikTok-eier Bytedance om spikre salget av deler av driften til et amerikansk selskap.

Handelsminister Wilbur Ross sier at amerikanske myndigheter stenger for bruken av to kinesiske apper av nasjonale sikkerhetsårsaker. Foto: Erin Scott / Pool via AP / NTB

Fredag kveld sa Trump at han forventer at det vil skje raskt.

– Vi er nødt til å ha total sikkerhet fra Kina, sa han.

Det amerikanske selskapet Oracle har den siste tiden vært i forhandlinger med Bytedance om et salg. Men Det hvite hus har ennå ikke godkjent budet.

les også TikTok-stjerner går til rivalen

TikTok-bruk fortsatt mulig

De mest drastiske straffetiltakene mot TikTok er ikke varslet å tre i kraft før etter valget 3. november. Folk som alt har lastet ned TikTok, kan fortsette å bruke appen fram til sanksjonene etter planen skjerpes 12. november.

Dermed er det fortsatt mulig at TikTok rekker å spikre en avtale som tilfredsstiller amerikanske myndigheter.

– For TikTok er den eneste reelle endringen fra søndag at brukere ikke vil ha tilgang til oppdaterte apper, oppgraderte apper eller vedlikehold, sier Ross, ifølge The New York Times.

Presidentordre

Wechat-brukere vil trolig merke sanksjonene allerede søndag, når sentrale tjenester i USA stenges. Samme dag stoppes nedlastingen av begge appene fra nettbutikkene til Apple og Google.

– Det kinesiske kommunistpartiet har demonstrert at de har midlene og motivene for å bruke disse appene til å true den nasjonale sikkerheten, utenrikspolitikken og økonomien til USA, sier Ross.

Trump utstedte i august en ordre som gjør det ulovlig for amerikanske borgere og selskaper å handle med TikTok fra 20. september.

TikTok har gått til sak mot amerikanske myndigheter og mener Trumps ordre er grunnlovsstridig. USA legger hindringer i veien for et verktøy som brukes til «underholdning, selvutfoldelse og bekjentskap», sa selskapet i en uttalelse fredag.

les også Trump med presidentordre om TikTok og WeChat

TikTok skuffet

TikTok tilføyer at de hadde håpet avtaler om økt åpenhet skulle være nok for amerikanske myndigheter.

Også den amerikanske borgerrettsorganisasjonen Aclu mener forbudet er en kraftig innskrenkning av personlig frihet i USA.

– Ordren er et brudd på det første grunnlovstillegget ved at det begrenser folks mulighet til å kommunisere og gjennomføre viktige transaksjoner via TikTok og Wechat, tvitrer Aclu.

De understreket også at ved å blokkere nedlastinger hindres muligheten til å laste ned viktige sikkerhetsoppdateringer som kan gjøre appen sårbar.

Publisert: 18.09.20 kl. 22:32