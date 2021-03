I HARDT VÆR: Senatoren Ron Johnson fra Wisconsin har flere ganger uttrykt støtte til Donald Trump etter stormingen av Kongressen. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Vekker oppsikt med uttalelser om Kongress-stormingen

Den republikanske senatoren Ron Johnson sier at han trolig ville vært mer bekymret om det var Black Lives Matter-demonstranter som stormet kongressbygningen 6. januar.

Av Ingrid Hovda Storaas

Uttalelsene kom i et intervju med den konservative radioverten Joe Pagliarulo torsdag denne uken.

Her sa Wisconsin-senatoren Ron Johnson, som i likhet med de fleste andre folkevalgte var til stede da en rasende mobb tok seg inn i kongressbygningen, at han aldri følte seg truet eller var bekymret da kaoset herjet.

– Jeg vet at dette er mennesker som elsker dette landet, som respekterer politiet, og som aldri ville gjort noe for å bryte loven. Så jeg var ikke bekymret, sa han i programmet.

Så fulgte han opp med en uttalelse som har fått flere demokrater i hans hjemstat Wisconsin til å rase:

– Hadde situasjonen vært omvendt – og dette vil få meg i trøbbel, Joe – hadde president Trump vunnet og valget og dette var titusener av Black Lives Matter- og Antifa-demonstranter, da hadde jeg kanskje vært litt bekymret.

– Dette er seriøst flaut

Fem personer mistet livet under opptøyene og 140 politibetjenter ble såret, skriver nyhetsbyrået AP.

Over 300 personer har i ettertid blitt siktet for å ha deltatt i stormingen, deriblant flere medlemmer av høyreekstremistiske grupper.

– Dette er seriøst flaut for delstaten vår, skriver Mark Pocan, som representerer Wisconsin i Representantenes hus, på Twitter.

Også demokraten LaTonya Johnson, som sitter i delstatssenatet i Wisconsin, reagerer kraftig.

–At han kan si noe så rasistisk som dette, det er latterlig, sier hun til AP og legger til:

– Det er absolutt en rasistisk kommentar og det er en fornærmelse at han ikke hadde problemer med å si det til tross for at han innehar den posisjonen han har. Av en eller annen grunn er det sett på som akseptabel oppførsel for folk som bor i og som er folkevalgte i denne staten.

POLITISKE AMBISJONER: Milwaukee Bucks-sjef Alex Lasry sammen med spilleren George Hill. Bilder er tatt i oktober i fjor. Foto: Steve Megargee / AP

– Han visste hva han sa

Hun får støtte av lederen for det lokale basketlaget Milwaukee Bucks Alex Lasry.

– Det er ikke noen tapt kontekst her. Han visste hva han sa. Han visste at han ikke burde si det, men dette er den han er, sier Lasry – som selv er demokrat og som ifølge AP har planer om å utfordre republikaneren Johnsons plass i Senatet i Washington D.C. ved valget neste år.

Til lokale Milwaukee Journal Sentinel sier Johnson at han kom med kommentaren fordi protestene etter politidrapet på George Floyd i Minneapolis i mai i fjor mange steder ble voldelige, og fordi demonstrantene forårsaket store skader på bygninger og forretninger.

– Det er derfor jeg ville ha vært mer bekymret, sier han i en uttalelse til avisen.

Senatoren er kjent som en alliert av USAs tidligere president Donald Trump, og han har ifølge Washington Post flere ganger forsøkt å så tvil om hvem som egentlig initierte stormingen av Kongressen.

Under en høring i Senatet skal han blant annet ha lest opp en tekst som uten beviser antydet at det var Antifa-folk eller andre «venstre-hissere» i folkemengden som tok seg inn i bygningen.

Trump ble som kjent stilt for riksrett for å ha oppildnet til opptøyene, en anklage han til slutt ble frikjent for.