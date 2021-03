MÅLET NÅDD: Statsminister Erna Solberg blant NATO-topper på NATOs toppmøte i London i desember 2019. Nå er Norge blant 11 land som når to-prosent målet. Foto: Nina E. Rangøy

Ferske NATO-tall: Norge har nådd to prosent-målet

Norge nådde NATOs felles to-prosentmål i 2020. Det viser årsberetningen fra militæralliansen som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg presenterer i dag.

– På tross av de økonomiske følgene av covid-19, var 2020 det sjette året på rad med økte forsvarsbudsjetter hos europeiske allierte og Canada, sa Stoltenberg på en presentasjon av årsrapporten i Brussel tirsdag formiddag.

NATO-landenes forsvarsbudsjetter hadde en realvekst på 3,9 prosent fra 2019 til 2020, ifølge Stoltenberg.

NATO-mål satt i 2014

I 2014 erklærte NATO-landenes stats- og regjeringssjefer at de skulle strekke seg mot å bruke to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt, BNP, til forsvar innen 10 år.

På det tidspunktet lå Norge langt bak målet. Det norske forsvarsbudsjettet var 1,55 prosent av BNP. Beregninger viste at bevilgningene til forsvar måtte økes med 17 milliarder kroner i året for å komme opp på to prosent.

I 2014 var det bare USA, Storbritannia og Hellas som brukte mer enn to prosent av BNP på forsvar.

Solberg-regjeringen har gradvis økt forsvarsbudsjettet år for år siden 2014. Statsminister Erna Solberg (H) har gjentatte ganger advart mot at Norge skulle binde seg for hardt til et mål som var knyttet opp til BNP.

Økonomien krympet

Men i 2020 ble Norge og de fleste andre lands økonomi truffet knallhardt av pandemien. At BNP krympet i fjor, er en viktig del av forklaringen på hvorfor Norge nå er blant NATO-landene som bruker to prosent eller mer på forsvar.

Årsberetningen til NATO for 2020 viser at 11 av 30 NATO-land nå ligger over to-prosent streken.

USA bruker suverent den største andelen: 3,73 prosent USAs av BNP går til forsvar. Nederst på listen ligger Luxembourg, Belgia, Slovenia og Spania.

I mange NATO-land vil kampen om skattepengene være knallhard mellom forsvar og velferd etter nedgangsåret 2020, hvor landene har pøst ut enorme beløp under pandemien.

Nå advarer Stoltenberg mot forsvars-kutt:

– Det er helt avgjørende at landene opprettholder dette nivået. Sikkerhetstruslene har ikke forsvunnet, sa Stoltenberg.

Han ramset opp: Russlands forsøk på destabilisering. Den pågående terrortrusselen. Avanserte cyber-angrep. Skadelig teknologi. Kinas vekst. Og følgene av klimaendringene for alliansens sikkerhet.

Fallende tillit

For egen regning måler NATO årlig sin folkelige oppslutning i alliansens medlemsland.

62 prosent av NATO-landenes innbyggere oppgi at de ville stemme for fortsatt medlemskap i NATO i en tenkt folkeavstemning. Det er to prosentpoeng lavere enn ett år tidligere. 11 prosent oppga at de ville stemme nei til medlemskap.

– Tallene viser sterk støtte for NATO-medlemskap, sier Stoltenberg.

I Norge ville 67 prosent stemt for og 18 prosent stemt nei til NATO-medlemskap, viser online-undersøkelsen som er gjennomført av Kantar blant 56 000 voksne innbyggere i NATOs 30 medlemsland.

Høyest folkelig oppslutning har NATO i Albania med 94 prosent.

Den er lavest i Frankrike og Montenegro, hvor bare 50 prosent ville stemme for NATO-medlemskap i en tenkt folkeavstemning.