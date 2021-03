DREPT: 19-årige Kyal Sin (nederst t.v.), også kjent som Angel, har blitt et symbol på motstandskampen mot regimet etter militærkuppet i Myanmar. Iført «Everything will be OK»-T-skjorte søker hun her dekning sammen med demonstranter i Mandalay 3. mars. Like etterpå ble hun skutt i hodet og drept. Foto: SCANPIX

Kvinnene fronter Myanmar-opprøret: «Angel» (19) skutt og drept

Unge kvinner fra Generasjon Z leder motstandskampen mot militærregimet i Myanmar. Etter sin død har Kyal «Angel» Sin (19) blitt et symbol.

Av Silje Kathrine Sviggum

Minst 54 mennesker har blitt drept av politiet og soldater etter militærkuppet i Myanmar. 19-årige Kyal Sin, som selv brukte det engelske navnet «Angel», er en av dem. Nå har hun blitt et ikon for motstandsbevegelsen i landet, sammen med andre kvinner som risikerer livet ved å lede an kampen mot kuppmakerne.

Rett før hun døde 3. februar deltok Sin i en fredelig demonstrasjon som ble møtt med tåregass av sikkerhetsstyrkene. Ifølge avisen The New York Times renset hun øynene med vann for å lindre dem og ropte:

– Vi kommer ikke til å løpe. Vårt folks blod skal ikke treffe bakken.

I begravelsen stilte hundrevis av sørgende opp for å minnes Sin. Fotografen Ko Lu Maw, som tok de siste bildene av Sin mens hun levde, minnes 19-åringen som «den modigste jenta jeg noen gang har sett i mitt liv». Under T-skjorten sin hadde Kyal Sin et stjerneformet smykke fordi navnet hennes betyr «ren stjerne» på burmesisk.

– Jeg kommer alltid til å minnes henne med stolthet. Hun er en helt for landet vårt. Ved å delta i revolusjonen viser vår generasjon av unge kvinner at vi ikke er mindre modige enn menn, sier Cho New Oo, en av avdødes nærmeste venner, til New York Times.



KALTE SEG ENGEL: Demonstranten Kyal «Angel» Sin (19) mistet livet i Myanmar onsdag. Bildet viser henne slik hun så ut på sin Instagram-profil. Foto: REUTERS (VIA INSTAGRAM)

Plukker unge kvinner som mål

Kvinnene i Myanmar markert seg som frontfigurer i protestbevegelsen. De demonstrerer mot generalene som har tvunget den avsatte regjeringssjefen Aung San Suu Kyi i husarrest.

Etter militærkuppet 1. februar har kvinnene samlet seg for å delta i de daglige demonstrasjonene. Mange av dem tilhører fagforeninger for lærere, tekstilarbeidere og helsearbeidere, sektorer som alle er dominert av kvinner.

De yngste kvinnene går ofte i frontlinjene og blir dermed enkle mål for militærstyrkene.

Onsdag ble to unge kvinner skutt i hodet, og en annen skutt nær hjertet. Alle døde.

TRADISJON MOT MILITÆRMAKT: En kvinnelig demonstrant i Yangon, Myanmar, har 25. februar malt seg med tradisjonell «thanakha», gulvhvit pasta fra bark, for å markere motstand mot militærkuppet. Foto: SAI AUNG MAIN / AFP

Kyal Sin skal ha elsket taekwondo, sterk krydret mat og rød leppestift. Klar over farene ved å delta i demonstrasjonene, postet hun ifølge BBC blodtypen sin på Facebook i forkant, samt opplyste at hun ønsket å være organdonor hvis hun døde.

På den svarte T-skjorten hennes sto følgende budskap: «Everything will be OK.»

FN har rapportert onsdag som den blodigste så langt siden militærkuppet 1. februar.

Utfordrer kjønnsstereotypier

Det første militærkupp-offeret var en 20 år gammel kvinne som ble skutt og drept 9. februar. Minst tre barn skal også ha blitt drept den siste måneden.

FNs talskvinne for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, kaller fengslingene og volden for «ytterst avskyelig».

SISTE HVILESTED: Graven til Kyal Sin (19) som ble drept under demonstrasjonene i Myanmar. Foto: HTUN AUNG KYAW /REUTERS

Kvinnelige førstehjelpsmedarbeidere har siden demonstrasjonene startet patruljert gatene for å ta seg av de døde og sårede. I kampen for demokrati og likestilling vender kvinnene nå stereotypiske forestillinger til sin fordel.

I Myanmar skal kvinnelige og mannlige plagg til underkroppen ikke vaskes sammen, fordi kvinner «forurenser ting».

I visshet om at mange menn derfor vil vegre seg for å passere under kvinnelige klesplagg, har aktivistene derfor hengt opp kvinnesaronger på klessnorer i et forsøk på å beskytte de ulike demonstrasjonssonene.

Minoritetskvinner i front

– Kvinnene tok frontposisjonen i kampen mot diktaturet fordi vi mener det er vår sak, uttaler politikeren Ei Thinzar Maung (27) til The New York Times.

Hun har tidligere vært politisk fange og var en av kvinnene som ledet de første anti-kupp-demonstrasjonene i Yangon. Rundt 1500 mennesker skal ha blitt arrestert siden kuppet ifølge lokale rapporter.

Burmesisk-amerikanske Dr. Miemie Winn Byrd sier til New York Times at kvinnenes protester gjør henne optimistisk. Byrd, som tidligere tjenestegjorde som løytnant i den amerikanske hæren, jobber nå som professor i sikkerhetsstudier ved Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies i Honolulu, Hawaii.

– I denne «konkurransen», setter jeg pengene mine på kvinnene. De er ubevæpnede, men de er sanne krigere.

Minst en tredel av Myanmars befolkning tilhører etniske minoriter. Flere av disse ligger i væpnet konflikt med militæret.

Politikeren Esther Ze Naw, som selv tilhører den etniske minoriteten Karen-folket, forteller at hun som 17-åring ble sendt i interneringsleir sammen med tusenvis av sivile som ble fordrevet av militæret. Hun minnes motorbrølet fra militære kjøretøy og hvordan skuddregnet rammet kvinner og barn:

– Det var da jeg viet meg selv til å jobbe mot militærjuntaen. Minoriteter vet hvordan det føles og hvor diskrimineringen leder til. Som kvinner blir vi fremdeles sett på som «det andre kjønn». Det er nok en av grunnene til at kvinnelige aktivister nå er mer opptatt av likestilling.

Generasjon Z utfordrer patriarkatet

Selv om partiet Den nasjonale demokratliga (NLD) har en kvinnelig leder i Aung San Suu Kyi, har de øvrige toppstillingene vært forbeholdt menn fra den etniske majoriteten Bamar. I dette slekter partiet på motstanderen Tatmadaw, navnet på de militære styrkene, som også er patriarkalsk.

Protestantene i gatene, derimot, viser stor variasjon. Blant dem finnes både muslimske studenter, katolske nonner, buddhistiske munker, drag queens og unge kvinner.

Militærgeneralen Min Aung Hlaing har uttalt at demonstrantene ifører seg «uanstendige klær», noe som i Myanmar inkluderer kvinner som går i bukser.

Generasjon Z bryr seg ikke om slikt snakk. De gjør som drepte Kyal «Angel» Sin; bærer jeans med stolthet.

– Generasjon Z er en fryktløs generasjon, sier Honey Aung til The New York Times.

Søsteren hennes ble i likhet med Sin drept onsdag og protesterte ifølge Honey Aung daglig:

– Hun hatet diktatur.