GUVERNØR: Andrew Cuomo. Foto: JOHANNES EISELE / AFP / NTB

Ny kvinne står frem med anklager mot guvernør Cuomo

Andrew Cuomo har nektet for påstandene om seksuell trakassering. Nå forteller en ny kvinne sin historie fra New York-guvernørens kontor.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

I desember anklaget Lindsey Boylan demokraten og New York-guvernøren, Andrew Cuomo, for seksuell trakassering på arbeidsplassen, uten å komme med detaljer.

Denne uken skrev hun et innlegg og fortalte om hvordan Cuomo angivelig skal ha skapt et arbeidsmiljø der seksuell trakassering og mobbing var «så gjennomgående at det ikke bare ble tolerert, men forventet».

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag, skrev Boylan i innlegget.

Cuomos pressetalsperson, Caitlin Girouard, avviste anklagene, både i desember og denne uken.

– Skjønte han ønsket å ligge med meg

Boylan hevder videre at flere andre kvinner har tatt kontakt med henne med lignende historier etter at hun sto frem. Nå står en ny kvinne frem i et intervju med New York Times.

25 år gamle Charlotte Bennett jobbet som assisten i Cuomo-administrasjonen fra tidlig 2019 frem til hun sluttet i november 2020. Til avisen forteller hun om et møte på guvernørens kontor, der han blant annet skal ha spurt henne om sexlivet hennes og om hun noen gang har hatt sex med en eldre mann. Cuomo er 63 år.

– Jeg skjønte at guvernøren ønsket å ligge med meg, og jeg følte meg veldig ukomfortabel og redd, sier Bennett, men legger til at Cuomo aldri fysisk har forsøkt seg på henne.

Videre forteller hun at hun i begynnelsen så på Cuomo som farsfigur, men at hun etter hvert forsto baktankene hans med interessen for henne. Hun forteller om flere samtaler med pågående spørsmål fra guvernøren.

– Han har spurt meg om jeg mente alder hadde noe å si i et forhold, og om jeg noen gang hadde vært med en eldre mann.

Bennett hevder Cuomo også har sagt at han «synes alt over 22 år er greit».

Da hun tok opp samtalen med Cuomos stabssjef, hevder hun at hun ble forflyttet under en uke senere. Hun meldte også fra videre, men krevde ikke etterforskning ettersom hun var fornøyd med sin nye jobb og «ønsket å komme seg videre».

– Hans tilstedeværelse var kvelende. Jeg trodde jeg kunne komme over det med å holde avstand, men det var naivt, sier hun.

Skal etterforskes

Til New York Times sier Cuomo at han har følt seg som en mentor for Bennett, og at han «aldri har prøvd seg på henne, eller hatt intensjon om å oppføre seg upassende».

– Det siste jeg ønsker er at hun har følt noe av det som har blitt beskrevet, sier Cuomo til avisen.

Guvernøren benekter ikke å ha stilt Bennett personlige spørsmål, men forteller at han forsøkte å være støttende og hjelpsom etter at hun hadde åpnet seg for ham om et tidligere seksuelt overgrep.

New York-ordfører Bill de Blasio ønsker en uavhengig etterforskning av anklagene mot Cuomo.

– Når en kvinne står frem med slike spesifikke anklager, må de tas på alvor. Vi trenger en grundig og uavhengig etterforskning. Jeg understreker – uavhengig, sa de Blasio ifølge nyhetsbyrået Reuters etter Boylans historie ble kjent.

Cuomo sier til New York Times at han selv har bedt om en uavhengig undersøkelse av anklagene, og ber newyorkere vente på svaret før «de dømmer noen».

Anklagene om seksuell trakassering er ikke det eneste problemet på Cuomos bord om dagen.

I januar kom New Yorks statsadvokat med en rapport som hevdet Cuomo-administrasjonen har underkommunisert coronarelaterte dødsfall fra sykehjemmene i delstaten.

Lokale demokrater jobber nå for å ta fra ham krisefullmakter etter avsløringen, samtidig som FBI skal ha iverksatt en gransking.