Krangler om livet etter Trump

Under Donald Trump var budskapet «Amerika først». Under Joe Biden er det «Amerika er tilbake». Hva betyr det for et mer ambisiøst og selvstendig Europa?

Avtroppende president Donald Trump hadde et notorisk dårlig forhold til både den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron.

Begge uttrykte derfor glede da Joe Biden ble utpekt som vinner av valget, men under overflaten er synet på et sterkere og mer involvert USA helt ulikt i EUs to mektigste land.

Påtroppende president Joe Biden har signalisert at han raskt ønsker å gjeninnta en lederrolle på den internasjonale scenen, ved å ta USA inn igjen i klimasamarbeidet gjennom Parisavtalen og ved å gjenopprette USAs medlemskap i Verdens helseorganisasjon (WHO). Mye tyder på at Biden også vil forsøke å gjenoppta atomavtalen med Iran.

Bidens team har lagt ut en utskrift av samtaler Biden har hatt, der han forplikter seg til å styrke samarbeidet med EU om handel, bekjempelse av covid-19, klima og sikkerhet.

«Den franske stemmen»

Det er særlig på punktet om sikkerhet at Tyskland og Frankrike har motstridende syn. Under årene med Trump har Frankrike vært pådrivere for et mer selvstendig Europa, der EU satser mer på å utvikle egne forsvarsstyrker, som et tillegg til NATO.

Frankrike, med sine atomvåpen og sin forhistorie som kolonimakt, er på offensiven under Macron. Han vil ikke tilbake til en posisjon der Europa er avhengig av USA.

I et langt intervju, som det franske presidentkontoret har oversatt til engelsk og publisert, snakker Macron om behovet for et «sterkt og politisk Europa» med «strategisk autonomi».

Macron advarer mot at Europa ikke kan tillate at USA og Kina blir for sterke og setter for mye av den internasjonale agendaen. Han slår fast at «den franske stemmen» må tones ned gjennom EU, men at det like fullt er det beste alternativet for Frankrike, fordi landet blir «sterkere gjennom Europa».

Uenige om forsvar

Macron sitt utspill var rettet mot ønsket om at EU bør bli mer selvhevdende og at Frankrike bør ta en lederrolle. Men nabolandet Tyskland var raskt ute for å dempe de franske ambisjonene:

– Ideen om strategisk autonomi for Europa går for langt, om det skaper en illusjon om at vi kan garantere sikkerhet, stabilitet og velstand i Europa uten NATO og uten USA, svarte Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Slike uttalelser får Macron til å tenne på pluggene. Han svarer med å beskylde den tyske forsvarsministeren for «en feiltolkning av historien» og gjenta oppfordringen om at Europa må bli mer selvstendige i forsvarsspørsmål.

Tyske Kramp-Karrenbauer er enig i at Europa må være en likestilt partner med USA, men legger til at Tyskland og Europa ikke kan forsvare seg uten USAs atomvåpen og konvensjonelle styrker.

– Dette er de nøkterne fakta, slår den tyske forsvarsministeren fast.

Gammel konflikt

Eksperter som The New York Times har intervjuet påpeker at forsvarskrangelen har røtter som går langt tilbake i tid, til da Tyskland var demilitarisert etter andre verdenskrig, mens Frankrike under ledelse av Charles de Gaulle var skeptiske til å gå inn i NATO.

– Dette er et vrient tema for Tyskland, som har fulgt en pasifistisk linje etter krigen. De har store amerikanske militærbaser og føler seg trygge under USA-paraplyen, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Erik Oddvar Eriksen.

Eriksen er ekspert på forholdet mellom EU og USA og peker også bakover i tid til De Gaulle, og forklarer at Frankrike alltid har vært et lunkent medlem av NATO.

– Under Macron har Frankrike selvstendige ambisjoner i sin utenrikspolitikk, og de ønsker at EU skal være en egen militærmakt. Under årene med Trump og «America First», har Europa måttet bli en mer selvstendige. Nå er det usikkerhet rundt hvordan dette vil endre seg under Biden, forklarer Eriksen.

– Biden blir sett på som en «trans-atlantiker», altså en som støtter et tett samarbeid mellom USA og Europa. Han ønsker ikke den kollisjonskursen som Trump la opp til, konkluderer professoren.

