BLODIG: Fotografen Sergei Grits med tydelige merker etter å ha sittet i varetekt hos politiet i Minsk. Foto: NTB

Ber om internasjonal hjelp: − Det farligste landet for journalister

Denne uken ble den hviterussiske journalisten Andrei Alexandrov (42) pågrepet av politiet. Han er offer for en ny bølge av arrestasjoner for å kneble opposisjonen, mener Reportere Uten Grenser.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag denne uken kom det bekymringsmeldinger fra journalist Andrei Alexandrovs (42) kolleger om at de ikke fikk kontakt med han.

Etter et døgn uten livstegn, ble det klart at Aleksandrov hadde blitt pågrepet av politiet og befant seg på politistasjonen i Oktjabrsky-distriktet i hovedstaden Minsk.

– Politiet nekter å fortelle hva årsaken til pågripelsen av Alexandrov er. Advokaten hans er på vei dit, meldte Hviterusslands journalistforbund på onsdag, ifølge nyhetsbyrået TASS.

SAVNET: Journalist Andrei Alexandrov. Foto: Olga Hvoin/BAJ

Fortsatt er Alexandrov i fengsel, forteller den hviterussiske journalisten Maryia Sadouskaya-Komlach, som jobber ved Free Press Unlimited i Praha, til VG.

– Han kommer sannsynligvis til å bli der i lang tid fremover, for politiet har siktet han for forbrytelser som i teorien kan gi han opp til fem år i fengsel, sier Sadouskaya-Komlach.

UTFORDRES: President Alexander Lukasjekno har Foto: VIKTOR DRACHEV / AFP

Bekymringsfull trend

Alexandrov er det hviterussiske journalistforbundets tidligere leder. Han er en kjent journalist, redaktør og lærer i mediefag. Alexandrovs kjæreste ble pågrepet samtidig og sitter fremdeles i fengsel. Begge ble nektet kommunikasjon med omverdenen i over ett døgn etter arrestasjonen.

Helt siden de massive protestene mot president Lukasjenko og hans maktapparat startet i august, har svært mange opposisjonelle og uavhengige journalister blitt arrestert. Men de nylige pågripelsene den siste måneden er en del av en ny bekymringsfull trend, mener journalistenes interesseorganisasjon, og får støtte fra eksil-hviterusser Maryia Sadouskaya-Komlach.

– Arrestasjonene vi har sett den siste tiden kan sees som en del av en ny, målrettet kampanje for å kneble nøkkelfigurer innen mediebransjen, der symbolverdien av å sperre dem inne er høy, sier hun til VG.

I slutten av desember ble fire reportere fra kollektivet Presseklubben buret inne. Den myndighetskritiske bloggeren Ihar Losik har nå sittet i fengsel i over 200 dager, og har de siste 30 dagene sultestreiket, ifølge hans venner.

Politiet har ved flere tilfeller stormet redaksjonslokaler og beslaglagt harddisker, senest nå ved arrestasjonen av Aleksandrov, forteller Sadouskaya-Komlach.

BEKYMRET: Journalist Maryia Sadouskaya-Komlach jobber fra Praha med å formidle forholdene i Hviterussland ut til det internasjonale miljøet. Foto: Free Press Unlimited

Frykter flere maktovergrep

Maryia Sadouskaya-Komlach forteller at Hviterussland de siste par tiårene, til tross for Lukasjenkos jerngrep, har klart å holde den frie pressen nettopp fri, men at tiden etter valget i august har vært mer krevende.

– I flere år lot regjeringen pressen være i fred, men nå er det som om de har bestemt seg for at hvis man fortsetter å trene opp en ny generasjon journalister i pressefrihet og etikk, så kan det true makten, sier hun.

Konsekvensene av disse forsøkene på sensur er det grunn til å bekymre seg for, mener journalisten.

– Jeg vil ikke sammenligne Hviterussland med krigsherjede land. Men tenk på land som for eksempel Syria, der den uavhengige pressen ikke eksisterer. Det tar så mye lengre tid å stille folk til ansvar dersom ingen dokumenterer brudd på lover og rettigheter, sier Maryia Sadouskaya-Komlach til VG på telefon fra Praha.

TRUES: En demonstrant hjelpes av forbipasserende etter å ha blitt skadet. Foto: AP

Appellerer til Vesten

Ifølge organisasjonen Reportere uten grenser ble nesten 300 journalister pågrepet i løpet av de tre første månedene med protester mot presidenten.

Situasjonen har bare forverret seg siden den gang, forteller lederen for Reportere Uten Grensers Øst-Europaavdeling til VG.

– Vi er veldig bekymret for situasjonen i Hviterussland. Landet er det farligste i Europa for journalister å jobbe i. Tendensen er at journalistisk arbeid i større og større grad blir kriminalisert, noe vi fikk bekreftet med arrestasjonen av medlemmene i Presseklubben og Alexandrov, sier Jeanne Cavalier fra organisasjonen til VG.

Hun minner om at det akkurat nå sitter ni journalister som straffeforfølges i hviterussiske fengsel.

EU, Storbritannia og den nye amerikanske administrasjonen under Joe Biden må nå styrke sin innsats nå, hvis fullstendig utvisking av den uavhengige pressen i Hviterussland skal unngås, mener Cavalier.

– Vi ber om den umiddelbare løslatelsen av Alexandrov og hans kolleger fra pressen. Vi samarbeider med internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner for å få de løslatt så snart som mulig. Vi oppfordrer det internasjonale politiske miljøet til å hjelpe til å legge press på myndighetene i Hviterussland, sier Cavalier til VG.