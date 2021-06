FAN FEIL: Viseformann Hans Ekström og formann Karin Enström i Grunnlovskomiteen ved Riksdagen presenterer sin gransking. Foto: Lars Schröder/ TT NYHETSBYRÅN

Svensk gransking: Regjeringen har sviktet på seks punkter

Den svenske nasjonalforsamlingens granskningskomité la torsdag fram en rapport som konkluderer med at regjeringen har feilet i håndteringen av coronapandemien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Onsdag fikk Danmarks statsminister kritikk på Folketinget for sin coronahåndtering. Torsdag legger svenskenes Riksdag fram sin gransking av regjeringen, der de finner svikt på flere områder.

– Komiteen mener regjeringen har sviktet i håndteringen av pandemien. Det er alvorlig, sier komitéleder Karin Enström til Aftonbladet.

Sviktene gjelder blant annet testgjennomføring, håndtering av smittevernloven og utformingen av besøksforbud på sykehjem.

Grunnlovskomiteen ved Riksdagen (KU) har gjennomgått 28 temaer og funnet feil ved 16. Seks av disse omhandler pandemien.

Sviktene som er funnet, er:

* At man ikke besluttet en tydelig strategi overfor myndighetene:

– En strategi burde være godt forankret, og man kan ikke klarlegge om den aktuelle strategien er det, sier Enström ifølge SVT.

* Utilstrekkelige tiltak for å stoppe smitten på aldershjem:

– De eldre var spesielt utsatt og regjeringen burde ha handlet mer aktivt, sier Enström.

* At testing og smittesporing kom i gang for sent og at ansvaret for det var utydelig

* At pandemiloven ble innført for sent:

Regjeringen startet jobben med pandemiloven etter sommeren 2020.

* Arbeidet med deltagerbegrensning på ansamlinger og offentlige arrangementer

* Arbeidet med å skaffe nok smittevernutstyr

Innenriksminister Mikael Damberg understreker at det var en feil at Sverige avskaffet beredskapslagrene de hadde etter Den kalde krigen.