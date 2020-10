Reuters: Tre døde og flere skadet i knivangrep i kirke i Nice

Minst tre person er drept og flere skadet i et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice. Gjerningspersonen skal være pågrepet. Det er nå åpnet terroretterforskning.

Oppdatert nå nettopp

Minst tre skal være drept i knivangrepet, bekrefter fransk politi, ifølge Reuters og BFM TV.

Nice-ordfører Christian Estrosi skriver på Twitter at det er tre ofre og to døde.

- Det er to døde inne i kirken, sier ordføreren nå på en pressekonferanse.

Personen ropte allahu akbar (Gud er størst på arabisk, red.anm.), opplyser franske myndigheter på pressekonferansen.

En person skal ha fått halsen skåret over, melder AFP og Reuters. Reuters melder at det skal dreie seg om en kvinne.

Hendelsen skal ha skjedd rundt klokken 09.00.

Fransk politi bekrefter at det er iverksatt en politioperasjon etter et mulig knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Ifølge den franske TV-stasjonen BFMTV, er minst en drept og flere skadet i angrepet.

Ifølge lokalavisen Nice Matin skal knivangrepet funnet sted inne i katedralen.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin bekrefter at en person er omkommet overfor Radio France. Han har også innkalt til krisemøte i innenriksdepartementet. President Emmanuel Macron vil delta på det.

En talsperson i politiet bekrefter overfor BFMTV at to personer er døde. Det melder også Ifølge AFP og Le Parisien.

Ordføreren i byen Christian Estrosi bekrefter på Twitter at gjerningsmannen er pågrepet. Han bekrefter også at det var et angrep med et «blankvåpen», altså et stikk- eller huggvåpen.

– Jeg bekrefter at alt peker mot et terrorangrep, skriver Estrosi.

forrige











fullskjerm neste BEVÆPNET POLITI: Gjerningspersonen skal være pågrepet, men det er fremdeles mye politi i gatene rundt kirken.

En norsk familie som bor på et hotell rett ved kirken forteller hva de så:

– Vi har sett politiet gå inn og hørte syv skudd inne i kirken, sier familiefaren til VG.

Han forteller at de først hørte to eksplosjoner som han tror kan skyldes at politiet sprengte kirkedøren.

Fransk politi skriver på Twitter at detonasjonene dere hører er utført av politiet, ikke få panikk, situasjonen er under kontroll. Franske medier har meldt at det er funnet mistenkelig bagasje i område.

– En pasient er trillet bort på båre, sier nordmannen som ønsker å være anonym. Den norske familien bor i Frankrike, men er på høstferie i Nice.

Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av. Nice Matin melder at gatene rundt er evakuert

Ordføreren i byen Christian Estrosi sier det er et mulig terrorangrep som har funnet sted.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Flere skadet

– En person er funnet død, angrepet med et hugg- eller stikkvåpen, flere skadde er funnet i nærheten. Personen som gjorde det er pågrepet, melder den franske kanalen CNE News.

– Han er skadet, ifølge foreløpig informasjon, sier nyhetsoppleseren.

Det er også funnet en mistenkelig bagasje som de undersøker.

Saken oppdateres.

KNIVANGREP: Det skal ha vært i området rundt Notre-Dame-kirken i Nice at det mulige terrorangrepet skal ha skjedd. Foto: IMAGEBROKER

Publisert: 29.10.20 kl. 09:50 Oppdatert: 29.10.20 kl. 10:27