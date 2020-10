Minst én drept og flere skadet i knivangrep ved kirke i Nice

Minst en person er drept og flere skadet i et knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Gjerningspersonen skal være pågrepet. Ordføreren i byen sier det er et mulig terrorangrep.

AFP melder at franske myndigheter opplyser at en person er drept etter å ha fått halsen skåret over.

Fransk politi bekrefter at det er iverksatt en politioperasjon etter et mulig knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Ifølge den franske TV-stasjonen BFMTV, er minst en drept og flere skadet i angrepet.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin bekrefter at en person er omkommet overfor Radio France. Han har også innkalt til krisemøte i innenriksdepartementet.

Ifølge Le Parisien og BMFTV er minst do døde.

Ordføreren i byen Christian Estrosi bekrefter på Twitter at gjerningsmannen er pågrepet. Han bekrefter også at det var et angrep med et «blankvåpen», altså et stikk- eller huggvåpen.

– Jeg bekrefter at alt peker mot et terrorangrep, skriver Estrosi.

fullskjerm neste TERROR: Ordføreren i byen Christian Estrosi på plassen hvor angrepet skal ha skjedd. Han har uttalt at dette er et mulig terrorangrep.

Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av. Nice Matin melder at gatene rundt er evakuert

Ordføreren i byen Christian Estrosi sier det er et mulig terrorangrep som har funnet sted.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Flere skadet

– En person er funnet død, angrepet med et hugg- eller stikkvåpen, flere skadde er funnet i nærheten. Personen som gjorde det er pågrepet, melder den franske kanalen CNE News.

– Han er skadet, ifølge foreløpig informasjon, sier nyhetsoppleseren.

Det er også funnet en mistenkelig bagasje som de undersøker.

KNIVANGREP: Det skal ha vært i området rundt Notre-Dame-kirken i Nice at det mulige terrorangrepet skal ha skjedd. Foto: IMAGEBROKER

